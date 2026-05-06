सलमान-ऐश्वर्या से लेकर आलिया भट्ट तक, मौत के बाद भी जिंदगी देंगे ये सितारे; एक का वादा सबसे चौंकाने वाला

Actors who Donate Organs: अंग दान एक ऐसा दान है, जो व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद भी लोगों को जीवन देने का काम करता है. कुछ बॉलीवुड सितारों ने तो अपने अंग दान करने का संकल्प भी लिया है. चलिए उन कुछ सबसे मशहूर बॉलीवुड सितारों पर एक नज़र डालते हैं, जो अंग दान करेंगे. जानिए पूरी लिस्ट.