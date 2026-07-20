किसी का घर में तो किसी का स्कूल में… बॉलीवुड के 5 ऐसे एक्टर, जिनके साथ हुआ गलत काम, अब छलका दर्द
Actors who faced Abuse: हाल ही में लॉकअप सीजन 2 में राम कपूर और सोहेल खान ने अपने बचपन का दर्द मंच पर शेयर किया. उन्होंने बताया था कि बचपन में वे यौन उत्पीड़न का शिकार हुए थे. उन्होंने बताया कि डर और शर्म के कारण वे कभी इस बारे में किसी को बता नहीं पाए. राम कपूर और सोहेल की तरह इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, जो अपनी जिंदगी में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं. इससे साफ है कि शोषण का कोई जेंडर नहीं होता. आइए जानते हैं ऐसे एक्टर्स के बारे में…
राम कपूर
टीवी और बॉलीवुड के फेमस एक्टर राम कपूर इन दिनों लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. उन्होंने कुछ समय पहले रियलिटी शो में खुलासा किया था कि जब वे 13 साल के थे और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके एक सीनियर ने स्कूल में उनके साथ गलत काम किया. सालों तक उन्होंने ये बात छुपाकर रखा.
सोहेल खान
सलमान खान के भाई सोहेल खान ने भी लॉकअप 2 में खुलासा किया कि बचपन में उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने पिता सलीम खान को इस बारे में बताया था. उनके पिता ने ये बातें अपने तक रखीं. उनके पिता काफी भावुक हो गए थे. उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अगर उनके साथ कभी कोई भी कुछ गलत करने की कोशिश करे, तो वे अपने परिवार को बताएं.
अनुराग कश्यप
एक्टर अनुराग कश्यप केवल एक फिल्ममेकर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर भी हैं. उन्होंने कुछ समय पहले बताया था कि बचपन में वे यौन उत्पीड़न का शिकार हुए थे. उनके किसी परिचित ने ही लगभग 11 सालों तक उनका शोषण किया था. इसके कारण उनकी जिंदगी में काफी असर पड़ा. वे मानसिक रूप से काफी परेशान और शांत रहने लगे थे. इससे उबरने में उन्हें काफी समय लग गया.
अक्षय कुमार
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब वे 6 साल के थे, तो एक लिफ्टमैन ने उनके साथ गलत हरकत की थी. उन्होंने अपने पिता को इस बारे में बताया था, जिसके बाद उनके पिता ने उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ा कदम उठाया था.
इन एक्टर्स को मिले ऑफर
इतना ही नहीं कई एक्टर्स ने इस बात का भी खुलासा किया था कि जब वे फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तो उन्हें कॉम्प्रमाइज करने के लिए कहा था. मना करने पर या तो उन्हें फिल्म नहीं दी गई या उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया गया. इसके बारे में इरफान खान, रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना समेत कई एक्टर्स ने खुलासा करते हुए कहा था कि कास्टिंग काउच की तरफ से उन्हें फिल्म के बदले कॉम्प्रमाइज करने के लिए कहा गया था.