किसी का घर में तो किसी का स्कूल में… बॉलीवुड के 5 ऐसे एक्टर, जिनके साथ हुआ गलत काम, अब छलका दर्द

Actors who faced Abuse: हाल ही में लॉकअप सीजन 2 में राम कपूर और सोहेल खान ने अपने बचपन का दर्द मंच पर शेयर किया. उन्होंने बताया था कि बचपन में वे यौन उत्पीड़न का शिकार हुए थे. उन्होंने बताया कि डर और शर्म के कारण वे कभी इस बारे में किसी को बता नहीं पाए. राम कपूर और सोहेल की तरह इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, जो अपनी जिंदगी में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं. इससे साफ है कि शोषण का कोई जेंडर नहीं होता. आइए जानते हैं ऐसे एक्टर्स के बारे में…