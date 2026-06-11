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4 शादियां, 3 धर्म और अनोखी प्रेम कहानियां, कौन हैं सबसे ज्यादा शादी करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस

Bollywood Actors who Married Four Times: बॉलीवुड में एक से ज्यादा शादियां करना आज के समय में आम बात हो गई है लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा शादियां की हैं. बता दें कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं, जिन्होंने चार शादियां की हैं. इनमें एक एक्टर की तीन पत्नियां हिंदू और एक मुस्लिम थीं. वहीं एक एक्टर की एक पत्नी हिंदू धर्म से थी और तीन पत्नियां ईसाई धर्म से थीं. इसके अलावा इस लिस्ट में एक फीमेल एक्ट्रेस भी शामिल है, जिसने 4 शादियां की थीं.


By: Deepika Pandey | Last Updated: June 11, 2026 8:21:20 AM IST

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किशोर कुमार की चार शादियां - Photo Gallery
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किशोर कुमार ने की थीं चार शादियां

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और सिंगर किशोर कुमार को कौन नहीं जानता. वे आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी गायकी आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है. उन्होंने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, कन्नड़, मलयालम, असमिया और उर्दू गाने गाए. लेकिन ये बाद बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 4 शादियां की थीं. उनकी चारों पत्नियां हिंदू धर्म से थीं. हालांकि एक्ट्रेस मधुबाला शादी से पहले मुस्लिम थीं लेकिन शादी से पहले उन्होंने धर्म परिवरत्न कर लिया था.

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कौन थीं किशोर कुमार की चार पत्नियां?

किशोर कुमार की पहली पत्नी का नाम रूमा गुहा था, जो सिंगर और एक्ट्रेस थीं. शादी के 8 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया. रूमा से तलाक के बाद किशोर कुमार को मधुबाला से प्यार हो गया और उन्होंने 1960 में शादी कर ली.

शादी के कुछ समय बाद ही दोनों को पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है. दोनों इलाज के लिए लंदन गए. हालांकि कुछ समय बाद मधुबाला का निधन हो गया.

मधुबाला के निधन के बाद किशोर की जिंदगी में योगिता बाली आईं. दोनों ने कुछ समय साथ में बिताने के बाद ही शादी कर ली. हालांकि शादी के दो साल बाद ही दोनों अलग हो गए.

तीसरी शादी टूटने के बाद किशोर कुमार ने लीना चंदावरकर से शादी की, जो एक्ट्रेस थीं. दोनों की उम्र में 20 साल का अंतर था और एक्ट्रेस के पिता शादी के खिलाफ थे.

कबीर बेदी की चार शादियां - Photo Gallery
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कबीर बेदी ने की चार शादियां

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर कबीर बेदी ने तमाम फिल्मों में काम किया है. उन्होंने अधिकतर फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है. उनकी पर्सनल लाइफ इतनी दिलचस्प है कि उसपे पूरी फिल्म बनाई जा सकती है. कबीर बेदी ने चार शादियां की थीं. उनकी चौथी पत्नी और उनके बीच लगभग 30 साल का अंतर है.

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कबीर बेदी की चार पत्नियां कौन हैं?

कबीर बेदी की पहली पत्नी प्रोतिमा बेदी थीं. वे एक ओडिशी डांसर थीं. दोनों का रिश्ता साल 1969 में शुरू हुआ था. हालांकि पांच साल में ही दोनों की शादी खत्म हो गई.

इसके बाद कबीर बेदी ने सुसैन हम्फ्रेस से शादी की. दोनों की शादी 1980 में हुई थी. सुसैन एक ब्रिटेश फैशन डिजाइनर थीं. शादी के दो साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया.

कबीर बेदी ने तीसरी बार 1992 में निक्की बेदी से शादी की. निक्की बेदी ब्रिटिश-एशियाई मूल की टीवी और रेडियो प्रस्तोता थीं. वे ईसाई और ब्रिटिश संस्कृति से जुड़ी थीं. इन दोनों की शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी. 2005 में दोनों का तलाक हो गया.

कबीर बेदी ने अपनी बेटी से चार साल छोटी लड़की परवीन दुसांझ से शादी की थी. दोनों ने 2016 में कबीर बेदी के 70वें जन्मदिन पर शादी की थी और दोनों साथ में हैं. वे ब्रिटिश मूल की एक्ट्रेस, मॉडल और फिल्म प्रोड्यूसर हैं. शादी से पहले दोनों 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे.

जेबा बख्तियार की चार शादियां - Photo Gallery
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जेबा बख्तियार की चार शादियां

हिना फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस जेबा बख्तियार ने चार शादियां की थीं. उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने से पहले ही शादी कर ली थी. पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने एक हिंदू एक्टर से भी शादी की थी.

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कौन थे जेबा बख्तियार के चार पति?

जेबा बख्तियार ने एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले सलमान से 1985 में शादी की थी. इस शादी से दोनों की एक बेटी हुई. हालांकि कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया.

जेबा बख्तियार ने सलमान से अलग होने के बाद भारतीय अभिनेता और कॉमेडियन जावेद जाफरी से 1989 में शादी की. हालांकि एक साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया.

तलाक के तीन सालों बाद जेबा बख्तियार ने 1993 में मशहूर पाकिस्तानी गायक और संगीतकार अदनान सामी से शादी की थी. दोनों का एक बेटा है. हालांकि चार सालों बाद 1997 में दोनों का तलाक हो गया.

अदनान सामी से अलग होने के बाद 2009 में उन्होंने सोहेल खान लेघारी से चौथी शादी की. हालांकि 2010 में दोनों अलग हो गए.

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