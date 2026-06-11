4 शादियां, 3 धर्म और अनोखी प्रेम कहानियां, कौन हैं सबसे ज्यादा शादी करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस

कबीर बेदी की चार पत्नियां कौन हैं?

कबीर बेदी की पहली पत्नी प्रोतिमा बेदी थीं. वे एक ओडिशी डांसर थीं. दोनों का रिश्ता साल 1969 में शुरू हुआ था. हालांकि पांच साल में ही दोनों की शादी खत्म हो गई.



इसके बाद कबीर बेदी ने सुसैन हम्फ्रेस से शादी की. दोनों की शादी 1980 में हुई थी. सुसैन एक ब्रिटेश फैशन डिजाइनर थीं. शादी के दो साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया.



कबीर बेदी ने तीसरी बार 1992 में निक्की बेदी से शादी की. निक्की बेदी ब्रिटिश-एशियाई मूल की टीवी और रेडियो प्रस्तोता थीं. वे ईसाई और ब्रिटिश संस्कृति से जुड़ी थीं. इन दोनों की शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी. 2005 में दोनों का तलाक हो गया.



कबीर बेदी ने अपनी बेटी से चार साल छोटी लड़की परवीन दुसांझ से शादी की थी. दोनों ने 2016 में कबीर बेदी के 70वें जन्मदिन पर शादी की थी और दोनों साथ में हैं. वे ब्रिटिश मूल की एक्ट्रेस, मॉडल और फिल्म प्रोड्यूसर हैं. शादी से पहले दोनों 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे.