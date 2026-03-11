  • Home>
  • Bollywood Actors Late Fatherhood: उम्र सिर्फ नंबर है! 40 पार करने के बाद पिता बने ये 6 बॉलीवुड सुपरस्टार

Bollywood Actors Late Fatherhood: उम्र सिर्फ नंबर है! 40 पार करने के बाद पिता बने ये 6 बॉलीवुड सुपरस्टार

Bollywood Actors Late Fatherhood: बॉलीवुड की दुनिया में एक्टर और एक्ट्रेस अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान ही नहीं दे पाते. इतना ही नहीं ऐसे में वो काफी देरी से शादी करते हैं और अक्सर उनके बच्चे भी काफी देरी से होते हैं. बॉलीवुड में  कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने 40 की उम्र पार कर शादी की है. इस लिस्ट में कई ऐसे एक्टर का नाम शामिल हैं जिनकी फैन फोल्लोविंग काफी ज्यादा है. चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन-कौनसे एक्टर हैं.


By: Heena Khan | Published: March 11, 2026 1:28:01 PM IST

1/6

रणदीप हुड्डा

रणदीप हुड्डा का नाम भी इस लिस्ट में है. रणदीप 49 साल की उम्र में जल्द ही पिता बनने वाले हैं.

2/6

रणबीर कपूर

जब रणबीर कपूर 40 साल के थे, तब वे अपनी बेटी राहा के पिता बने.

3/6

सिद्धार्थ मल्होत्रा

40 साल के सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​हाल ही में माता-पिता बने हैं.

4/6

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार 45 साल की उम्र में अपनी बेटी नितारा के पिता बने. उनकी बेटी अब 12 साल की है.

5/6

राजकुमार राव

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजकुमार राव 40 साल की उम्र में एक बच्ची के पिता बने.

6/6

सैफ अली खान

सैफ अली खान 50 साल की उम्र में अपने छोटे बेटे जेह के पिता बने.

