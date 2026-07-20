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बॉलीवुड में 5 ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेस, जो राजा और नवाबों के घर से रखते हैं लंबा, कौन है सबसे अमीर?

Bollywood Actors Connection from Royal Families: बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में बहुत से ऐसे कई एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, जो भारत के शाही इतिहास से जुड़े हैं. उन्होंने पर्दे पर अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज किया है. हालांकि बहुत कम लोग ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जानते होंगे, जो असल जिंदगी में भी राजघरानों और नवाबी खानदानों की विरासत से आते हैं. किसी का नाता पटौदी के नवाबों से है, तो कोई हैदराबाद या सांगली के शाही परिवार से आता है. आइए जानते हैं 5 ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेस के बारे में, जो शाही परिवारों से नाता रखते हैं. 


By: Deepika Pandey | Published: July 20, 2026 12:07:38 PM IST

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सैफ अली खान - Photo Gallery
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सैफ अली खान

जब शाही या नवाबों के परिवार के एक्टर्स का नाम आता है, तो सबसे पहला नाम सैफ अली खान का आता है. सैफ अली खान पटौदी रियासत के नवाब परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पटौदी के अंतिम नवाब थे. उनकी मां का नाम शर्मिला टैगोर था, जो बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हैं.

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अदिति राव हैदरी

दूसरा नाम अदिति राव हैदरी का आता है. अदिति राव हैदरी का संबंध हैदराबाद के शाही परिवार से है. साथ ही वे तेलंगाना के वानापर्थी राजघराने से भी संबंध रखती हैं. वे अपने शाही बैकग्राउंड के साथ-साथ बेहतरीन अभिनय के लिए भी जानी जाती हैं.

किरण राव - Photo Gallery
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किरण राव

फिल्म निर्माता किरण राव तेलंगाना के महबूबनगर के वानापर्थी के शाही परिवार से नाता रखती हैं. उनके दादा राजा जे. रामेश्वर राव, वानापर्थी के राजा थे. इस तरह देखा जाए, तो एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी किरण राव की चचेरी बहन हैं.

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भाग्यश्री

सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया फिल्म से नाम कमाने वाली भाग्यश्री भी राजघराने से आती हैं. भाग्यश्री महाराष्ट्र के सांगली राजघराने से आती हैं. उनके पिता विजयसिंहराव माधवराव पाटवर्धन सांगली के शाही परिवार से जुड़े रहे हैं. वे अपनी बेहतरीन एक्टिंग के कारण लोगों के दिलों पर राज करती हैं.

सागरिका घाटगे - Photo Gallery
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सागरिका घाटगे

सागरिका घाटगे चक दे! इंडिया फिल्म में काम कर चुकी हैं. कहा जाता है कि सागरिका घाटगे का संबंध कोल्हापुर के शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है. उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान से शादी की है.

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कौन है सबसे अमीर?

कहा जाता है कि शाही परिवारों से ताल्लुक रखने वाले एक्टर और एक्ट्रेसेज में से सबसे ज्यादा अमीर सैफ अली खान हैं. उनकी कमाई फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट, निवेश और पटौदी परिवार की विरासत से जुड़ी संपत्तियों से होती है.

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