कभी बॉलीवुड में था बड़ा नाम, नौकरानी के साथ शोषण के केस में तबाह हुआ करियर! अब विदेश में क्या कर रहे हैं ये एक्टर?

अब विदेश में क्या कर रहे हैं शाइनी आहूजा?

फिल्मों से दूरी बनाने के बाद शाइनी आहूजा की जिंदगी अब पहले से काफी अलग बताई जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह फिलीपींस में रहते हैं और वहां कपड़ों के कारोबार से जुड़े हैं. हालांकि, उनके मौजूदा बिजनेस और निजी जिंदगी को लेकर सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. कभी बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने वाले शाइनी अब लाइमलाइट से दूर हैं. उनके फिल्मी करियर का वह दौर आज भी बॉलीवुड की उन कहानियों में गिना जाता है, जहां एक विवाद ने सितारे की पूरी जिंदगी बदल दी.