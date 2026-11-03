कभी बॉलीवुड में था बड़ा नाम, नौकरानी के साथ शोषण के केस में तबाह हुआ करियर! अब विदेश में क्या कर रहे हैं ये एक्टर?
Shiney Ahuja: बॉलीवुड में कुछ सितारों का सफर बेहद तेजी से आगे बढ़ता है. शानदार डेब्यू, लगातार हिट फिल्में और फिर अचानक ऐसा विवाद कि पूरा करियर ही बदल जाता है. शाइनी आहूजा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि करियर की सफलता के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्हें इंडस्ट्री से दूरियां बनानी पड़ गई.
विज्ञापनों से शुरू हुआ था शाइनी आहूजा का सफर
शाइनी आहूजा का जन्म एक आर्मी परिवार में हुआ था. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा. बताया जाता है कि उन्होंने एक ही साल में 40 से ज्यादा विज्ञापनों में काम किया था. एक विज्ञापन में नजर आने के बाद उनकी मुलाकात फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा से हुई और यहीं से बॉलीवुड का रास्ता खुला.
पहली ही फिल्म से मिली शाइनी आहूजा को पहचान
साल 2005 में शाइनी ने फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया. पहली ही फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई और दर्शकों के साथ-साथ फिल्ममेकर्स का ध्यान भी उनकी ओर गया.
लगातार हिट फिल्मों से चमका शाइनी आहूजा का सितारा
डेब्यू के बाद शाइनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 'गैंगस्टर', 'वो लम्हे', 'लाइफ इन अ मेट्रो' और 'भूल भुलैया' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग किरदार निभाए. उनकी अदाकारी को पसंद किया गया और एक समय ऐसा आया जब उन्हें बॉलीवुड के उभरते हुए प्रतिभाशाली अभिनेताओं में गिना जाने लगा.
2009 में लगे आरोपों ने बदल दी शाइनी आहूजा की जिंदगी
जब शाइनी का करियर आगे बढ़ रहा था, तभी साल 2009 में उनकी नौकरानी ने उन पर रेप का आरोप लगाया. इस मामले ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें जेल जाना पड़ा. इस विवाद के बाद उनके फिल्मी प्रोजेक्ट्स और करियर पर गहरा असर पड़ा.
अदालत के फैसले से लेकर जमानत तक शाइनी आहूजा का सफर
साल 2011 में ट्रायल कोर्ट ने शाइनी आहूजा को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी. उन्होंने फैसले को चुनौती दी और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली. इस कानूनी विवाद ने उनके करियर को बड़ा झटका दिया. हालांकि, शाइनी लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे.
'वेलकम बैक' से की शाइनी आहूजा ने वापसी, लेकिन...
कई साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद शाइनी ने 2015 में फिल्म 'वेलकम बैक' के जरिए वापसी की कोशिश की. लेकिन इस फिल्म से उन्हें पहले जैसी पहचान नहीं मिल सकी. इंडस्ट्री में उनकी मौजूदगी भी धीरे-धीरे कम होती गई. इस मुश्किल दौर में उनकी पत्नी अनुपम पांडे उनके साथ खड़ी रहीं. दोनों की एक बेटी भी है.
अब विदेश में क्या कर रहे हैं शाइनी आहूजा?
फिल्मों से दूरी बनाने के बाद शाइनी आहूजा की जिंदगी अब पहले से काफी अलग बताई जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह फिलीपींस में रहते हैं और वहां कपड़ों के कारोबार से जुड़े हैं. हालांकि, उनके मौजूदा बिजनेस और निजी जिंदगी को लेकर सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. कभी बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने वाले शाइनी अब लाइमलाइट से दूर हैं. उनके फिल्मी करियर का वह दौर आज भी बॉलीवुड की उन कहानियों में गिना जाता है, जहां एक विवाद ने सितारे की पूरी जिंदगी बदल दी.