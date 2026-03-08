दुकान पर चिप्स बेचे, ताज होटल में बने वेटर, आज करोड़ों की मालिक है ये एक्टर; दिल छू लेगी स्ट्रगल की कहानी

Boman Irani Struggle Story: हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज एक्टर के स्ट्रगल की कहानी हर किसी का दिल छू लेगी. यह कहानी बताती है कि सपनों को सच करने की कोई उम्र नहीं होती है. अगर आंखों में सपने और आसमान को छूने की ख्वाहिश हो, तो आप किसी भी उम्र में अपने सपों को हकीकत में बदल सकते हैं. यह एक्टर और कोई नहीं बल्कि बोमन ईरानी है. बोमन ईरानी ने 41 साल की उम्र में फिल्म ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. आज वो बॉलीवुड के सबसे सफल और मंझे हुए कलाकारों लिस्ट में शामिल हैं. डेब्यू फिल्म ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ की रिलीज का किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि वह थिएटर्स के बाहर खड़े थे ताकि वो देख सकें कि लोग उन्हें पहचान पा रहे हैं कि नहीं?