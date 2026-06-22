बॉलीवुड के 6 ऐसे खूंखार विलेन, जिनकी एंट्री से ही थिएटर में छा जाता था सन्नाटा, पत्नियों को छिपा लेते थे लोग
Bollywood 6 Danger Villains: बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हुए, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और खतरनाक अंदाज से ऐसी छाप छोड़ी कि कई बार फिल्मों में एक्टर से ज्यादा विलेन की चर्चा हुई. इन एक्टर्स ने काफी यादगार बना दिया. उनकी एंट्री, डायलॉग्स, एक्सप्रेशन और प्रेजेंस इतनी प्रभावशाली थी कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता था और दर्शक दहशत महसूस करने लगते थे. इन एक्टर्स को विलेन के रूप में देखकर तो लड़कियां डरती ही थीं. साथ ही हकीकत में भी उनके बारे में सुनकर लड़कियां खौफ खाती थीं.
प्रेम चोपड़ा
प्रेम चोपड़ा का डायलॉग 'प्रेम नाम है मेरी, प्रेम चोपड़ा...' ये आइकॉनिक डायलॉग आज भी लोगों के जहन में जिंदा है. उन्हें 1960 से 1990 के दशक में खतरनाक किरदार, शातिर और स्टाइलिश विलेन के किरदारों के लिए जाना जाता है. लोग उनसे असल जिंदगी में भी डरते थे. कहा जाता है कि लोग उन्हें देखकर अपनी पत्नियों को छिपा दिया करते थे.
अजीत
अजीत ने अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया था. उनका स्टाइल, सूट-बूट और शांत लेकिन शातिर अंदाज वाला विलेन का किरदार उन्हें सबसे अलग बनाता था. अजीत का असली नाम हामिद अली खान था. उन्होंने अपने चार दशक के करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था.
प्राण
प्राण को खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था. उनका नाम आते ही दर्शकों के जेहन में एक खौफनाक और स्टाइलिश विलेन दिमाग में आ जाता था. 1950 से लेकर 1970 के दशक में प्राण की खलनायकी इतनी दमदार थी कि लोग असल जिंदगी में भी उनसे डरने लगे थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में लोग अपने बच्चों का नाम 'प्राण' रखने से भी डरते थे. वे हीरो से ज्यादा फीस लेते थे.
अमरीश पुरी
अमरीश पुरी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और खूंखार खलनायकों में से एक माना जाता है. उनकी भारी आवाज के कारण लोग उनकी खौफनाक खलनायकी को पसंद करते हैं. उन्होंने अपनी करियर के 40 सालों के इतिहास में लगभग 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उन्होंने बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी काम किया.
अमजद खान
अमजद खान को 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' के किरदार गब्बर सिंह के नाम से जाना जाता है. उनके डायलॉग आज भी लोगों के जहन में हैं. उन्होंने अपने दो दशक के करियर में 130 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. बच्चे उनका नाम सुनकर भी डरते थे.
डैनी डेंजोंगप्पा
डैनी डेंजोंगप्पा को नेगेटिव किरदार के लिए जाना जाता है. डैनी ने अपनी गंभीर आवाज़ और दमदार अभिनय से हर तरह के नेगेटिव किरदार निभाए. उनकी भारी आवाज, तीखी नजर और बेहतरीन एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आती है. उन्हें घातक फिल्म के कात्या के नाम से काफी पहचान मिली और लोग खौफ खाने लगे थे.