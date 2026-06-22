बॉलीवुड के 6 ऐसे खूंखार विलेन, जिनकी एंट्री से ही थिएटर में छा जाता था सन्नाटा, पत्नियों को छिपा लेते थे लोग

Bollywood 6 Danger Villains: बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हुए, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और खतरनाक अंदाज से ऐसी छाप छोड़ी कि कई बार फिल्मों में एक्टर से ज्यादा विलेन की चर्चा हुई. इन एक्टर्स ने काफी यादगार बना दिया. उनकी एंट्री, डायलॉग्स, एक्सप्रेशन और प्रेजेंस इतनी प्रभावशाली थी कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता था और दर्शक दहशत महसूस करने लगते थे. इन एक्टर्स को विलेन के रूप में देखकर तो लड़कियां डरती ही थीं. साथ ही हकीकत में भी उनके बारे में सुनकर लड़कियां खौफ खाती थीं.