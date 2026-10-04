डिंपल कपाड़िया की नातिन से लेकर गोविंदा के बेटे तक…कौन हैं वो 5 सितारें, जो बहुत जल्द बॉलीवुड की दुनिया में रखेंगे कदम

Isha Malviya Debut Film: बॉलीवुड में नेपोटिज्म न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. ऐसे में आज हम आपको 5 ऐसे नए चेहरे के बारे में बताएंगे. जो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं. यशवर्धन आहूजा, नाओमिका सरन, ईशा मालवीय, अरहान खान और कियारा बोस रॉय बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं.