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डिंपल कपाड़िया की नातिन से लेकर गोविंदा के बेटे तक…कौन हैं वो 5 सितारें, जो बहुत जल्द बॉलीवुड की दुनिया में रखेंगे कदम

Isha Malviya Debut Film: बॉलीवुड में नेपोटिज्म न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. ऐसे में आज हम आपको 5 ऐसे नए चेहरे के बारे में बताएंगे. जो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं. यशवर्धन आहूजा, नाओमिका सरन, ईशा मालवीय, अरहान खान और कियारा बोस रॉय बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं.


By: Sohail Rahman | Published: October 4, 2026 10:48:55 AM IST

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यशवर्धन आहूजा - Photo Gallery
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यशवर्धन आहूजा

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे साजिद खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'हीरो की हॉररइन' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. खबरों के मुताबिक, इस फिल्म में हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है.

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बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की नातिन फिल्म 'जान है तू मेरी' से डेब्यू करेंगी. वह वेदांग रैना के साथ नजर आएंगी.

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ईशा मालवीय

ईशा मालवीय ‘तुम मेरे हो' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं, जो एक जबरदस्त रोमांटिक ड्रामा है. वह इसमें गुरमीत चौधरी के साथ नजर आएंगी.

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अरहान खान

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, अनिरुद्ध अय्यर के निर्देशन में बनने वाली एक आने वाली एक्शन-लव स्टोरी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं. इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है.

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कियारा बोस रॉय

अभिनेता रोहित रॉय और मानसी जोशी रॉय की बेटी, कियारा बोस रॉय सुभान नाडियाडवाला के साथ शशांक खेतान की ऐसी दीवानगी से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं.

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