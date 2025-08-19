“Audlt Movie” से लेकर “Splitsvilla 10” तक में Khushi Mukherjee ने चलाया जादू, फैनस को बनाया अपना दीवाना

खुशी मुखर्जी हमेशा से अपने हॉट और बोल्ड फोटोशूट्स से जहां वो इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं, इसी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना परता है लेकिन इस बात पर उन्हे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है बोल्डनेस और बिना कपड़ो के फोटोज क्लिक करवाना तो उनकी पहचान बन गई है। वही दूसरी तरफ उनकी फिल्मों की बात करे तो उन्होंने सारी हदे पार कर राखी है, जिसे देखकर हर कोई शर्म से लाल लाल हो जाएंगे लेकिन खुशी मुखर्जी ने फिल्मों में ही नहीं कई रेयलिटी शोज में भी काम कर रखा है तो चलिए जानते है आखिर खुशी मुखर्जी अपनी बॉडी दिखने के आलवा भी किसके लिए जानी जाती है।