  • “Audlt Movie” से लेकर “Splitsvilla 10” तक में Khushi Mukherjee ने चलाया जादू, फैनस को बनाया अपना दीवाना

“Audlt Movie” से लेकर “Splitsvilla 10” तक में Khushi Mukherjee ने चलाया जादू, फैनस को बनाया अपना दीवाना

खुशी मुखर्जी हमेशा से अपने हॉट और बोल्ड फोटोशूट्स से जहां वो इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं, इसी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना परता है लेकिन इस बात पर उन्हे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है बोल्डनेस और बिना कपड़ो के फोटोज क्लिक करवाना तो उनकी पहचान बन गई है।  वही दूसरी तरफ उनकी फिल्मों की बात करे तो उन्होंने सारी हदे पार कर राखी है, जिसे देखकर हर कोई शर्म से लाल लाल  हो जाएंगे  लेकिन खुशी मुखर्जी ने फिल्मों में ही नहीं कई रेयलिटी शोज में भी काम कर रखा है तो चलिए जानते  है आखिर खुशी मुखर्जी अपनी बॉडी दिखने के आलवा भी किसके लिए जानी जाती है।

By: Komal Kumari Last Updated: August 19, 2025 15:14:35 IST
खुशी मुखर्जी का पॉपुलर रियलिटी शो

खुशी मुखर्जी ने अपनी पहचान एमटीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'Splitsvilla 10' से बनाई। यहां उनके बोल्ड अंदाज़ और बेबाकी ने दर्शकों का ध्यान खींचा। शो के जरिए उन्हें युवाओं के बीच खासा पसंद किया गया और उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एंट्री दमदार तरीके से दर्ज करवाई।

Khushi Mukherjee won the hearts of her fans in Love School - Photo Gallery
2/7

खुशी मुखर्जी ने Love School मेंं जीता अपने फैनस का दिल

खुशी मुखर्जी ने सप्लीटसविल के साथ साथ एमटीवी के एक और शो में नजर आई थी जिसका नाम है 'Love School', इस शो में उनकी पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीता है ।यहां उन्होंने खुद को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि रिश्तों की गहराई भी बखूबी दिखाई।

“Audlt Movie” से लेकर “Splitsvilla 10” तक में Khushi Mukherjee ने चलाया जादू, फैनस को बनाया अपना दीवाना - Photo Gallery
3/7

खुशी मुखर्जी की पहली बॉलीवुड फिल्म

अब खुशी मुखर्जी अपने करियर में एक नया मोड़ लेने जा रही हैं, जहां वह बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। उनकी पहली फिल्म में वह अरबाज खान और राजपाल यादव जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ नजर आएंगी।

Khushi Mukherjee stole the hearts of her fans with her acting - Photo Gallery
4/7

खुशी मुखर्जी ने ऐक्टिंग से चुराया अपने फैनस का दिल

बालवीर रिटर्न्स’ जैसे पॉपुलर शो में भी खुशी मुखर्जी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचा। इस शो में उनकी परफॉर्मेंस ने साबित किया कि वह सिर्फ रियलिटी शो तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फिक्शन में भी उतनी ही दमदार हैं।

khushi mukherjee bold movie - Photo Gallery
5/7

खुशी मुखर्जी की बोल्ड मूवी

खुशी मुखर्जी ने फादरहुड मूवी में बेमिसाल ऐक्टिंग की है जो उल्लू ऐप पर रिलीज किया गया था। सीरीज की कहानी एक सख्त पिता और उसके नाबालिग बेटे के बीच खटास भरे संबंधों पर आधारित है।

Khushi Mukherjee's Naadaan Movie - Photo Gallery
6/7

खुशी मुखर्जी की नादान मूवी

नादान' एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें खुशी का एक नया और इमोशनल रूप देखने को मिला। इस कहानी के उन्होंने यह दिखाया कि वे सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि दमदार एक्टिंग भी कर सकती हैं। उनके फैंस ने यह रोल उनके करियर में एक खास मोड़ साबित हुआ।

“Audlt Movie” से लेकर “Splitsvilla 10” तक में Khushi Mukherjee ने चलाया जादू, फैनस को बनाया अपना दीवाना - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

“Audlt Movie” से लेकर “Splitsvilla 10” तक में Khushi Mukherjee ने चलाया जादू, फैनस को बनाया अपना दीवाना - Photo Gallery

