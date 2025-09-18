Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी

जिओ हॉटस्टार  पर मिलें सबसे जबरदस्त और हॉट रोमांटिक कहानियों से, जहाँ प्यार, पैशन और इमोशन का परफेक्ट तड़का है. अगर आप बोल्ड और इंटिमेट मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो ये फिल्में आपके लिए ही बनी हैं. आइए जानते हैं जिओ हॉटस्टार की कुछ टॉप  रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट.

By: Komal Singh Last Updated: September 18, 2025 11:34:39 IST
Follow us on
Google News
Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
1/9

Beautiful Disaster (2023)

ये एक कॉलेज रोमांस है जहाँ एक फ्रेशर लड़की और एक बाग़ी बैड बॉय की कहानी है. इसमें जबरदस्त इमोशन्स और यूथफुल रोमांस का मजा है. कहानी ट्विस्ट और कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है, जो इसे और भी इंट्रेस्टिंग बनाती है.

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
2/9

Fifty Shades Freed (2018)

ये फ़िफ्टी शेड्स ट्रिलॉजी का आखिरी पार्ट है, जिसमें सेंसुअलिटी और रोमांस का जबरदस्त तड़का है. फिल्म प्यार और शादीशुदा रिश्तों की चुनौतियों को दिखाती है. मैच्योर और पैशनेट लव स्टोरीज पसंद करने वालों के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है.

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
3/9

Three Ways (2022)

ये एक कॉमेडी-रोमांस फिल्म है, जिसमें एक महिला अपने बॉयफ्रेंड और एक अजनबी के साथ थ्रीसम के अनुभव को एक्सप्लोर करती है. ये कहानी एडवेंचरस और बोल्ड प्लॉट चाहने वाले एडल्ट दर्शकों के लिए परफेक्ट है.

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
4/9

Anora (2024)

ये कहानी एक सेक्स वर्कर की है जिसकी शादी अचानक एक अमीर रूसी आदमी से हो जाती है. इसमें रोमांस के साथ समाज पर हल्की-फुल्की झलक भी दिखाई गई है. मैच्योर दर्शकों के लिए ये दिलचस्प फिल्म है.

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
5/9

Unfaithful (2002)

अनफेथफुल एक ड्रामा फिल्म है जिसमें शादीशुदा महिला का पैशनेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसकी शादी को खतरे में डाल देता है। कहानी इमोशन्स और टेंशन से भरी है, जो मैच्योर लोग ही देख सकते है.

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
6/9

One Day (2011)

ये एक रोमांटिक ड्रामा है जो प्यार, दोस्ती और किस्मत की कहानी दिखाता है. फिल्म में दो दोस्तों की 20 सालों तक हर साल एक ही तारीख पर मिलने की कहानी है. लॉन्ग-टर्म रोमांस पसंद करने वालों के लिए ये परफेक्ट है.

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
7/9

Don Jon(2013)

डॉन जॉन एक रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक आदमी अपनी पोर्न की लत और असली रिश्तों के बीच फंसा रहता है. कहानी मजेदार और आपको सोचने पर मजबूर करने वाली है.

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
8/9

American Reunion (2012)

यह एक कॉमेडी-रोमांस फिल्म है, जहां पुराने दोस्त कई सालों बाद मिलते हैं . इसमें प्यार , दोस्ती और ढेर सारी मस्ती का तड़का है. इसे आप रात में अकेले बेठ कर देख सकते है.

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
adult romance moviesbold romance filmserotic romanceromantic adult dramasensual love storiessexy romance film
Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery
Top 8 Jio Hotstar मूवीज, जो आपकी फैंटेसी और ख्वाहिश को जगा कर रख देगी - Photo Gallery