Khushi Mukherjee का अनोखा अंदाज एक तरफ बोल्डनेस, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा

खुशी मुखर्जी अपने हद से ज्यादा बोल्ड लुक और सेक्सी अंदाज को लेकर खबरों में बनी रहती हैं, एक्ट्रेस को बेढंगे कपड़े पहनने की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है, लेकिन खुशी को लोगों की बातों का जरूर फर्क नहीं पढ़ता है। इसके अलावा क्या आप जानते है बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली खुशी अपनी संस्कृत‍ि और आस्था से जुड़ी हुई है और वह हनुमान चालीसा भी पढ़ती है, जिसके बारे में खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था।