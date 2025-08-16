Khushi Mukherjee का अनोखा अंदाज एक तरफ बोल्डनेस, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा
खुशी मुखर्जी अपने हद से ज्यादा बोल्ड लुक और सेक्सी अंदाज को लेकर खबरों में बनी रहती हैं, एक्ट्रेस को बेढंगे कपड़े पहनने की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है, लेकिन खुशी को लोगों की बातों का जरूर फर्क नहीं पढ़ता है। इसके अलावा क्या आप जानते है बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली खुशी अपनी संस्कृति और आस्था से जुड़ी हुई है और वह हनुमान चालीसा भी पढ़ती है, जिसके बारे में खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था।
खुशी मुखर्जी की बोल्ड फैशन और सोशल मीडिया की आग
खुशी मुखर्जी अक्सर अपने बोल्ड फैशन और स्टाइलिश आउटफिट्स की वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोरती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक उन्हें “वुल्गर” कहकर निशाना भी बनाते हैं।
“खुशी मुखर्जी ने ट्रोल्स को हनुमान चालीसा पढ़कर जवाब दिया
ट्रोल्स ने जब उनके कपड़ों पर उंगली उठाई, तो खुशी ने सबको चौंकाते हुए हनुमान चालीसा पढ़कर जवाब दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वे बंगाली ब्राह्मण परिवार से आती हैं और उनके लिए आधुनिकता व अध्यात्म दोनों साथ-साथ चलते हैं।
खुशी मुखर्जी ने रेप थ्रेट्स का सामना किया
बोल्ड आउटफिट्स की वजह से खुशी को केवल ट्रोलिंग ही नहीं, बल्कि रेप थ्रेट्स जैसी खतरनाक धमकियों का भी सामना करना पड़ा।
खुशी मुखर्जी के लिए फटी जीन्स बनी मुसीबत
एक बार खुशी ripped jeans पहनकर बाहर निकलीं, तो लोगों ने इसे अश्लील कहकर खूब बवाल मचाया। इस आउटफिट पर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया।
खुशी मुखर्जी का बिना कपड़ों का फोटोशूट
उनका सबसे विवादित पल तब आया जब उन्होंने बिना कपड़ों का फोटोशूट कराया। तस्वीरें वायरल हुईं और आलोचनाओं की झड़ी लग गई।
स्ट्रीट लुक बना चर्चा का विषय
खुशी मुखर्जी गोल्डन हॉल्टर ड्रेस पहनकर सड़क पर निकलना भी उनके लिए विवाद का कारण बन गया। एक राहगीर ने ताना मारते हुए कहा कि यह तो बस अंडरवियर है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.