  फिल्म Param Sundari के प्रमोशन में Jahnvi Kapoor ने अपनी सेक्सी और बोल्ड साड़ी लुक से सोशल मीडिया पर बिखेरा हुस्न का जलवा

फिल्म Param Sundari के प्रमोशन में Jahnvi Kapoor ने अपनी सेक्सी और बोल्ड साड़ी लुक से सोशल मीडिया पर बिखेरा हुस्न का जलवा

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, जो आजकल अपनी फिल्म ‘परम सुंदरी’ को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। हम आपको यह भी बता दें कि ‘परम सुंदरी’ में जाह्नवी कपूर के लुक को हर कोई पसंद कर रहा है। उनकी साड़ियाँ, जिन पर हर किसी की नजर टिक गई है। साथ ही ‘परम सुंदरी’ में जाह्नवी कपूर की हॉटनेस का जलवा, तो कहीं उनका सिंपल साउथ लुक, जो उनके फैंस का दिल जीत रही है। तो चलिए जानते हैं ‘परम सुंदरी’ की साड़ी लुक्स के बारे में, जो शायद आपके भी दिल को छू जाएं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 15, 2025 13:17:04 IST
Janhvi Kapoor's classic style look - Photo Gallery
1/7

जाह्नवी कपूर का क्लासिक स्टाइल लुक

इस फोटो में जाह्नवी कपूर सेल्फी लेते हुए नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने साउथ स्टाइल की सफेद बनारसी साड़ी पहन रखी है। साथ में साधारण गोल्डन ज्वेलरी , जिसे देखकर उनके फैंस अपना दिल हार बैठे हैं।

Janvi Kapoor's hot look in a pink saree - Photo Gallery
2/7

पिंक साड़ी में जानवी कपूर का हॉट लुक

इस फोटो में जानवी कपूर ने प्यारी सी पिंक साड़ी पहनी है, जिसमें वे बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है।

3/7

जानवी कपूर का सादगी भरा लुक

इस फोटो में जानवी कपूर ने नेट वाली साड़ी पहन रखी है और प्यारा सा पोज दे रही हैं। ‘परम सुंदरी’की ये अदा को देखकर लोग उन्हें तारीफों के फूल बरसा रहे हैं।

Janvi Kapoor's purple saree has set the internet on fire. - Photo Gallery
4/7

जानवी कपूर की पर्पल साड़ी ने इंटरनेट पर लगाया आग

इस फोटो में जानवी कपूर जितनी खूबसूरत लग रही हैं, उतनी ही प्यारी भी दिख रही हैं। उनका ये परम सुंदरी वाला लुक देखकर लोग दीवाने हो रहे हैं और कई लोग इसे दोबारा रीक्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

Janvi Kapoor's heart-stealing look. - Photo Gallery
5/7

जानवी कपूर का फैंस का दिल चुराने वाला लुक

इस तस्वीर में जानवी कपूर की खूबसूरती और मुस्कान लोगों का दिल जीत रही है। इस फोटो में जानवी कपूर ने पिंक एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहन रखी है और उनका ये अंदाज देखकर फैंस उनके प्यार में पिघल गए हैं।

The supreme beauty flaunted her hotness in a yellow saree. - Photo Gallery
6/7

परम सुंदरी ने पीली साड़ी में दिखायाअपनी हॉटनेस का जलवा

जाह्नवी कपूर का यह साड़ी लुक उनके गाने 'परदेसिया' का है, जिसे देखने के बाद उनके हर चाहने वाले की धड़कन थम सी गई। इस गाने में जाह्नवी कपूर ने पीली रंग की साधारण साड़ी पहन रखी है, जो उनके शरीर के कर्व्स को और भी खूबसूरती से उभार रही है।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

