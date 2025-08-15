फिल्म Param Sundari के प्रमोशन में Jahnvi Kapoor ने अपनी सेक्सी और बोल्ड साड़ी लुक से सोशल मीडिया पर बिखेरा हुस्न का जलवा

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, जो आजकल अपनी फिल्म ‘परम सुंदरी’ को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। हम आपको यह भी बता दें कि ‘परम सुंदरी’ में जाह्नवी कपूर के लुक को हर कोई पसंद कर रहा है। उनकी साड़ियाँ, जिन पर हर किसी की नजर टिक गई है। साथ ही ‘परम सुंदरी’ में जाह्नवी कपूर की हॉटनेस का जलवा, तो कहीं उनका सिंपल साउथ लुक, जो उनके फैंस का दिल जीत रही है। तो चलिए जानते हैं ‘परम सुंदरी’ की साड़ी लुक्स के बारे में, जो शायद आपके भी दिल को छू जाएं।