  • समुंदर किनारे हॉटनेस की आग, kendall jenner के कर्व्स ने मचाया तहलका

समुंदर किनारे हॉटनेस की आग, kendall jenner के कर्व्स ने मचाया तहलका

केंडल जेनर हॉलीवुड की मशहूर मॉडल हैं, जो अपने फैशन की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। चलिए जानते हैं उनकी कुछ हॉट और सेक्सी तस्वीरों के बारे में, जिन्हें देखने के बाद आप भी पानी-पानी हो जाएंगे।

By: Komal Kumari Last Updated: September 13, 2025 11:29:31 IST
1/7

केंडल जेनर हॉट और ग्लैमरस बिकिनी लुक

केंडल जेनर ने इस बिकिनी लुक से बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी हैं. झील के किनारे लेटी हुई उनकी ये अदा इतनी हॉट और ग्लैमरस है कि हर किसी की नजर बस उन पर ही टिक जाए. उनके कर्व्स और सिजलिंग लुक ने इंटरनेट का तापमान और बढ़ा दिया.

2/7

केंडल जेनर का फायर लुक

केंडल जेनर ने इस हॉट बिकनी में अपनी बॉडी का हर कोना खुलेआम एक्सपोज कर दिया है. सामने से क्लीवेज शो तो पीछे से कर्व्स की जलती झलक, सबकुछ पिघलाने वाला नजारा है. डार्क बीच पर केंडल जेनर जलवा और भी ज्यादा बोल्ड और मदहोश करने वाला लग रहा है.

3/7

केंडल जेनर ने दिखाया रेत पर हुस्न का जलवा

केंडल जेनर अपनी कातिल बिकिनी अदाओं से बीच को आग लगा रही हैं. धूप में चमकता उनका बदन और तन कर बैठा हुस्न दिलों की धड़कनें तेज कर देता है. रेत पर लेटी ये हॉट जलवा हर नजर को दीवाना बना रहा है.

4/7

केंडल जेनर बोट पर बैठे हॉट लुक

केंडल जेनर का यह अंदाज दिलों को बेकाबू कर रहा है. बोट पर बैठे हुए उसकी लाल बिकिनी का हॉट टच इतना वाइल्ड है कि नजरें वहीं अटक जाएं. गीली धूप में चमकता उसका बदन और सेक्सी पोज हर कोण से सेडक्टिव और दिल दहला देने वाला लग रहा है.

5/7

केंडल जेनर की बैक शॉट में हॉटनेस का ब्लास्ट

इस तस्वीर में केंडल जेनर बिना ब्रा के कैमरे के सामने अपनी नंगी पीठ और कर्व्स दिखाती हुई पोज दे रही हैं. बैक साइड से ली गई ये फोटो इतनी हॉट और वाइल्ड है कि देखने वाला पागलपन की हद तक बस उन्हीं पर अटक जाता है.

6/7

केंडल जेनर वाइल्ड पोज

केंडल जेनर इस तस्वीर में समंदर के किनारे सेक्सी अंदाज में लेटी हुई नजर आ रही हैं. अपने लुक को और भी हॉट बनाने के लिए उन्होंने अपने ब्रेस्ट पर हाथ रखा हुआ है. यह बोल्ड पोज इतना वाइल्ड है कि देखने वाला एक पल में ही पिघल जाए.

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

