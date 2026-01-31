Boiled Egg vs Omelette: वेट लॉस और प्रोटीन इनटेक के लिए क्या है बेहतर, ऑमलेट या बॉयल्ड एग?
Boiled Egg vs Omelette: अंडा प्रोटीन का पॉवरहाउस है. वेट लॉस करने वाले, जिम लवर हर कोई अंडा का सेवन करता है, लेकिन अंडे को इस तरह से खाना चाहिए, उबाल कर या उसका ऑमलेट बनाकर, जानें.
अंडा बहुत फायदेमंद होता है. अंडे में प्रोटीन मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस वजह से प्रटोन को शरीर में बढ़ाने के लिए अंडे का सहारा लिया जाता है. लेकिन मन में अक्सर यह बात आती है कि अंडे को किस रूप में खाया जाए.
अंडा किसी भी रूप में खाया जाएं तो फायदा करता है, जरूरत इस बात की होती है कि उसको खाने से कैलोरी कितनी बढ़ रही है.
अंडे में प्रटोन की मात्रा अच्छी होती है. प्रोटीन भूख बढ़ाने वाले हॉर्मोन को कम करने में मदद करता है. ऐसे में अंडा खाने से आप ओवईटिंग से बचते हैं.
अंडा लोग दो तरह से खाते हैं,कुछ लोग इसको उबाल कर खाते हैं और कई लोग इसका ऑमलेट खाते हैं. दोनों ही टेस्ट अलग-अलग हैं. लेकिन जानते हैं दोनों में से किसको खाना ज्यादा फायदेमंद होता है.
अगर आप 1 अंडा उबाल कर खाते हैं तो आपके लिए अंदर लगभग 6 ग्राम प्रोटीन जाता है. जो आपकी मसल और बॉडी के लिए बढ़िया होता है. उबले हुए अंडे में विटामिन B12, A,D जैसे गुण होते हैं.
ऑमलेट की बात करें तो अंडे से बने ऑमलेट में प्रोटीन की मात्रा उबले हुए अंडे के समान ही होती है लेकिन इसके सब्जियां डल जाने से इसमें फाइबर भी आ जाता है. जो वेट लॉस के लिए बढ़िया है.
फाइबर खाने से आप देर से फुल महसूस करते हैं. और इससे आपका वेट लॉस जल्दी होता है. कोशिश करें जब भी आप आमलेट खाएं तो उसे अधिक से अधिक सब्जियां डाले.
वहीं ऑमलेट बनाते समय आप ऑयल, बटर और घी का प्रयोग भी करते हैं जिससे उसकी कैलोरी बढ़ जाती हैं. लेकिन वेटलॉस के लिए दोनों ही बेहतर हैं. आप कैलोरी के हिसाब से इसका सेवन कर सकते हैं.