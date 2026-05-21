‘बंदर’ के ट्रेलर में ही बॉबी देओल ने जीत लिया दिल, कभी एक्टिंग स्किल्स को लेकर हुए थे ट्रोल, दूसरी पारी में की दमदार वापसी
अनुराग कश्यप की फिल्म ‘बंदर’ काफी समय से अपने नाम और थीम को लेकर चर्चा में थी, लेकिन अब इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें बॉबी देओल को एक अलग ही अवतार में देखा जा सकता है. यह ट्रेलर आपको एक ऐसी दुनिया में और गहराई से ले जाता है जो ट्विस्ट्स, बोल्ड डायलॉग्स, कमाल की परफॉर्मेंस और हल्के-फुल्के ह्यूमर से भरी हुई है. बॉबी देओल ने करियर की दूसरी पारी में शानदार वापसी की है. एक समय ऐसा भी आया था, जब उनकी फ़िल्में नहीं चल रही थीं और उनकी एक्टिंग स्किल को काफी ट्रोल किया गया था.
आरंभिक जीवन
बॉबी का जन्म बॉम्बे में 27 जनवरी 1969 को विजय सिंह देओल के रूप में हुआ था. वो लेजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं. उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है
डेब्यू फिल्म
बॉबी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत धरम वीर मूवी से की थी. इसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्होंने बरसात फिल्म से हीरो के रूप में डेब्यू किया, जो सुपरहिट रही थी.
प्रमुख फ़िल्में
बॉबी देओल ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें बरसात, हमराज, सोल्जर, बिच्छू जैसी फ़िल्में शामिल हैं. इनमें से बरसात के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला है.
एक्टिंग के लिए हुए ट्रोल
2007 से 2012 के बीच बॉबी देओल की फिल्में कुछ ख़ास चल नहीं रही थीं, जिसके बाद उन्हें एक्टिंग स्किल की वजह से काफी ट्रोल भी किया गया था.
आश्रम ने दी नई पहचान
बॉबी देओल को नई पहचान मिली आश्रम सीरीज से. इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल एक्टर फिल्मफेयर ott अवॉर्ड्स भी मिला था. इसके बाद उन्होंने एनिमल में प्रभावशाली किरदार निभाया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था.