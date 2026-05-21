‘बंदर’ के ट्रेलर में ही बॉबी देओल ने जीत लिया दिल, कभी एक्टिंग स्किल्स को लेकर हुए थे ट्रोल, दूसरी पारी में की दमदार वापसी

अनुराग कश्यप की फिल्म ‘बंदर’ काफी समय से अपने नाम और थीम को लेकर चर्चा में थी, लेकिन अब इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें बॉबी देओल को एक अलग ही अवतार में देखा जा सकता है. यह ट्रेलर आपको एक ऐसी दुनिया में और गहराई से ले जाता है जो ट्विस्ट्स, बोल्ड डायलॉग्स, कमाल की परफॉर्मेंस और हल्के-फुल्के ह्यूमर से भरी हुई है. बॉबी देओल ने करियर की दूसरी पारी में शानदार वापसी की है. एक समय ऐसा भी आया था, जब उनकी फ़िल्में नहीं चल रही थीं और उनकी एक्टिंग स्किल को काफी ट्रोल किया गया था.