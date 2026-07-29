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कभी शराब की लत, कभी बुरे दौर ने तोड़ा आत्मविश्वास, बच्चों के सवाल ने खोली आंखें, फिर विलेन बन की वापसी

Bobby Deol: बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने सफलता के साथ-साथ बुरा दौर भी देखा है। बॉबी देओल भी उनमें से एक हैं. एक समय ऐसा था जब उनके पास काम नहीं था, फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी. पत्नी तान्या देओल का साथ और बेटों की एक बात ने उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत दी. आज वही बॉबी देओल फिल्मों में दमदार विलेन बनकर नई पहचान बना चुके हैं. हाल ही में रिलीज हुई ‘जन नायकन’ में भी उनके अभिनय की चर्चा हो रही है.


By: Deepika Pandey | Published: July 29, 2026 12:12:18 PM IST

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