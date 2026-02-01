  • Home>
  • Blood Sugar: नार्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, जानें सही रेंज क्या है?

Blood Sugar: नार्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, जानें सही रेंज क्या है?

Blood Sugar: ब्लड शुगर के बढ़ने से डायबिटीज की बिमारी हो सकती है. जानते हैं अगर आप भी ब्लड शुगर के बार में जानना चाहते हैं तो एक समान्य व्यक्ति का नार्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, और जानें सही रेंज क्या है.


By: Tavishi Kalra | Published: February 1, 2026 3:23:14 PM IST

एक नार्मल और स्वस्थ व्यक्ति के लिए ब्लड शुगर लेवल खाली पेट या फास्टिंग 70-99 mg/dL होना चाहिए. अगर आपका शुगर लेवल योग चेक करने पर इससे ऊपर जा रहा है तो आपके लिए यह खतरे की घंटी है.

साथ ही एक नार्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल खाना खाने के 2 घंटे के बाद 140 mg/dL होना चाहिए.

खाली पेट शुगर 100-125mg/dL को प्री-डायबिटीक माना जाता है. जबकि 126mg/dL या उससे ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है.

60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए, 90-120 mg/dL तक का स्तर सामान्य माना जा सकता है .

ब्लड शुगर अधिक होने से आप आपको डायबीटिज की बिमारी हो सकती है. यह बहुत खतरनाक है. यह बिमारी अगर कंट्रोल में ना रहे तो आपके शरीर के अंगों को धीरे-धीरे खराब करना शुरू कर देती है.

इसके लिए अपने खाने की आदतों को सही करना बहुत जरूरी है. साथ ही डाइट का ख्याल रखना. डाइट का ख्याल रखना बेहद जरूरी है और साथ ही डॉक्टर की सलाह लें.

अगर आप भी डायबिटीज के पेशेंट है तो समय-समय पर अपनी जांच करवाएं और डॉक्टस से सलाह लें. साथ ही हरी सब्जियों का सेवन करें.

