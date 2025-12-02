  • Home>
  • Gallery»
  • दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम

दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम

Teeth Pain Tips: दांतों से जुड़ी समस्याएं आम तौर पर हर उम्र के लोगों में पाई जाती हैं. इनमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली समस्या है दांत में काला कीड़ा लगना, जिसे सामान्य भाषा में ‘कैविटी’ कहा जाता है. यह स्थिति तब पैदा होती है जब दांत की सतह पर छोटे-छोटे काले गड्ढे बन जाते हैं. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह दर्द, सूजन और दांत के खोखले होने तक की स्थिति पैदा कर सकता है.


By: Shubahm Srivastava | Published: December 2, 2025 2:11:56 AM IST

Follow us on
Google News
दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery
1/6

दांतों में कीड़ा लगने के कारण

दांत में कीड़ा लगने के कई कारण हैं — जैसे दांतों की साफ-सफाई में लापरवाही, ज्यादा मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन, मुंह में बैक्टीरिया का बढ़ जाना, या लंबे समय तक प्लाक जमा रहना. कैविटी होने पर न तो खाना सही से चबाया जाता है और न ही पानी पीते समय आराम मिलता है. इसलिए यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए परेशानी खड़ी करती है.

दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery
2/6

दांत के दर्द को भगाने के घरेलू उपायों

अक्सर लोग दांत में दर्द या कैविटी होने पर सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बिल्कुल सही भी है. लेकिन घरेलू उपायों में भी कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो दांत दर्द में राहत देने और शुरुआती स्तर पर कैविटी को शांत करने में मदद कर सकते हैं. इन्हीं में से एक असरदार उपाय है लौंग या लौंग का तेल.

दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery
3/6

लौंग है काफी लाभकारी

लौंग को सामान्यतः मसाले के रूप में जाना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में यह एक महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण दांत दर्द, सूजन और कैविटी में राहत प्रदान करते हैं. लौंग का तेल विशेष रूप से दांतों के लिए लाभकारी माना जाता है.

दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery
4/6

लौंग का तेल भी है काफी काम का

दांत के कीड़े वाले हिस्से पर लौंग का तेल दिन में दो बार लगाने से दर्द और जलन में काफी राहत मिलती है. कई लोग नियमित रूप से इसे 10–15 दिन तक इस्तेमाल करने पर कैविटी से जुड़ी समस्याओं में सुधार महसूस करते हैं. यदि लौंग का तेल उपलब्ध न हो, तो खड़ी लौंग चबाना भी काफी लाभदायक है. लौंग चबाने से मुंह में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है.

दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery
5/6

कैविटी गहरी हो तो करें ये काम

हालांकि घरेलू उपाय शुरुआती चरण में राहत तो दे सकते हैं, लेकिन अगर कैविटी गहरी हो चुकी है, दांत में सूजन है या लगातार दर्द बना रहता है, तो दंत चिकित्सक से इलाज जरूर कराना चाहिए.

दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery
6/6

दांतों के स्वास्थ्य में बेहद प्रभावी

दांत में कीड़ा लगना एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है जिसे साफ-सफाई, सही खान-पान और कुछ घरेलू आयुर्वेदिक उपायों से कम किया जा सकता है. खासकर लौंग और उसका तेल दांतों के स्वास्थ्य में बेहद प्रभावी माने जाते हैं.

Tags:
Home Remedies Tooth WormHow to remove worms from teethremove worms teethstop tooth pain fast
दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery
दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery
दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery
दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम - Photo Gallery