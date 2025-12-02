दांत खा रहा काला कीड़ा? नमक-तेल नहीं, खा लें यह चीज; तुरंत मिलेगा आराम

Teeth Pain Tips: दांतों से जुड़ी समस्याएं आम तौर पर हर उम्र के लोगों में पाई जाती हैं. इनमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली समस्या है दांत में काला कीड़ा लगना, जिसे सामान्य भाषा में ‘कैविटी’ कहा जाता है. यह स्थिति तब पैदा होती है जब दांत की सतह पर छोटे-छोटे काले गड्ढे बन जाते हैं. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह दर्द, सूजन और दांत के खोखले होने तक की स्थिति पैदा कर सकता है.