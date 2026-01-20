BJP News: नितिन नवीन से पहले किस-किस को माल भाजपा अध्यक्ष का पद? यहां देखें पूरी लिस्ट

BJP President History: हाल ही में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को एक बड़ा पद मिलने जा रहे है, जी हाँ! भाजपा ने सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव आयोजित किए. इसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा और किसी नेता ने नामांकन दाखिल नहीं करवाया गया है. इसके बाद नितिन नवीन का भाजपा का अगला पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना तय हो गया है. लेकिन, इसका औपचारिक एलान मंगलवार यानी आज होने वाला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितिन नबीन को बीते महीने दिसंबर में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे. इतिहास में, बीजेपी के सभी एक्टिंग प्रेसिडेंट्स को पूरे कार्यकाल के लिए ज़िम्मेदारी दी गई है. नितिन नवीन के मामले में भी ऐसा ही होने की उम्मीद थी. चलिए जान लेते हैं नितिन नबीन से पहले आखिर किस-किस को ये पद मिल चुका है.