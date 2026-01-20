  • Home>
BJP President History: हाल ही में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को एक बड़ा पद मिलने जा रहे है, जी हाँ! भाजपा ने सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव आयोजित किए. इसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा और किसी नेता ने नामांकन दाखिल नहीं करवाया गया है. इसके बाद नितिन नवीन का भाजपा का अगला पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना तय हो गया है. लेकिन, इसका औपचारिक एलान मंगलवार यानी आज होने वाला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितिन नबीन को बीते महीने दिसंबर में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे. इतिहास में, बीजेपी के सभी एक्टिंग प्रेसिडेंट्स को पूरे कार्यकाल के लिए ज़िम्मेदारी दी गई है. नितिन नवीन के मामले में भी ऐसा ही होने की उम्मीद थी. चलिए जान लेते हैं नितिन नबीन से पहले आखिर किस-किस को ये पद मिल चुका है. 


By: Heena Khan | Published: January 20, 2026 8:52:03 AM IST

BJP News: नितिन नवीन से पहले किस-किस को माल भाजपा अध्यक्ष का पद? यहां देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery
1/5

BJP के पहले राष्ट्रिय अध्यक्ष कौन

बीजेपी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति थे. पार्टी ने शुरू में 2000 में बंगारू लक्ष्मण को अध्यक्ष बनाया था, लेकिन तहलका मैगज़ीन द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक साल बाद इस्तीफ़ा दे दिया. इसके बाद, बीजेपी ने 2001 में जना कृष्णमूर्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया.

BJP News: नितिन नवीन से पहले किस-किस को माल भाजपा अध्यक्ष का पद? यहां देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery
2/5

वेंकैया नायडू

2002 में, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री पद दिया गया. इसके बाद, कृष्णमूर्ति ने बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. फिर वेंकैया नायडू फुल-टाइम अध्यक्ष बन गए.

BJP News: नितिन नवीन से पहले किस-किस को माल भाजपा अध्यक्ष का पद? यहां देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery
3/5

जेपी नड्डा

एक और उदाहरण खुद जेपी नड्डा का है, जिन्हें 2019 में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. 2020 में, उन्हें बीजेपी का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना गया. हालांकि उनका कार्यकाल तीन साल का था, लेकिन 2024 के आने वाले लोकसभा चुनावों और कई राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे न होने के कारण अगले बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया.

BJP News: नितिन नवीन से पहले किस-किस को माल भाजपा अध्यक्ष का पद? यहां देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery
4/5

जेपी नड्डा का रहा लंबा कार्येकाल

नतीजतन, जेपी नड्डा पार्टी के टॉप पद पर बने हुए हैं, पहले 2020 से 2024 तक और फिर 2024 से अब तक एक साल के एक्सटेंशन पर.

BJP News: नितिन नवीन से पहले किस-किस को माल भाजपा अध्यक्ष का पद? यहां देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery
5/5

नितिन नबीन को मिलेगा बड़ा पद

इस संदर्भ में, ऐसी अटकलें थीं कि नितिन नवीन बीजेपी के फुल-टाइम अध्यक्ष बनेंगे. हालांकि, यह घोषणा खरमास के अशुभ समय के बाद करने की योजना थी. 19 जनवरी को चुनाव होने के बाद अब यह तस्वीर साफ हो गई है.

