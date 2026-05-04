कोलकाता से गुवाहाटी तक जश्न का माहौल, बीजेपी की जीत की तस्वीरों ने मचाया धमाल

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने देश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है. जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 200 के पार जाती दिख रही है, वहीं असम में भी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज कर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. शुरुआती रुझानों में कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी ने बढ़त बनाई और फिर लगातार आगे बढ़ती चली गई. इन शानदार नतीजों के बीच देशभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है—कोलकाता से लेकर गुवाहाटी और भोपाल तक जश्न का माहौल है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.