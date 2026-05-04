कोलकाता से गुवाहाटी तक जश्न का माहौल, बीजेपी की जीत की तस्वीरों ने मचाया धमाल
Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने देश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है. जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 200 के पार जाती दिख रही है, वहीं असम में भी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज कर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. शुरुआती रुझानों में कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी ने बढ़त बनाई और फिर लगातार आगे बढ़ती चली गई. इन शानदार नतीजों के बीच देशभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है—कोलकाता से लेकर गुवाहाटी और भोपाल तक जश्न का माहौल है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
BJP कार्यकर्ताओं ने भोपाल में बंगाली नाश्ता 'झालमुरी' बांटा
BJP कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भोपाल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन पार्टी की बहुमत की जीत का जश्न मनाते हुए बंगाली स्ट्रीट स्नैक 'झालमुरी' बांटा.
BJP के समर्थक मतगणना के दिन पार्टी की बढ़त का जश्न मनाते हुए
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थक सोमवार को कोलकाता में बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन पार्टी की बढ़त का जश्न मनाते हुए.
BJP कार्यकर्ताओं ने असम राज्य हेड ऑफिस में मनाया जश्न
BJP पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को गुवाहाटी में BJP असम राज्य हेड ऑफिस में पार्टी की बढ़त का जश्न मनाया.
हिमंत बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री और जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार हिमंत बिस्वा सरमा, राज्य BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के साथ सोमवार को गुवाहाटी में BJP राज्य कार्यालय में असम विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की बढ़त पर जीत का निशान दिखाते हुए.
असम राज्य मुख्यालय में पार्टी की बढ़त का जश्न मनाते हुए
BJP पार्टी के कार्यकर्ता सोमवार को गुवाहाटी में BJP असम राज्य मुख्यालय में पार्टी की बढ़त का जश्न मनाते हुए.
मतगणना के दिन BJP समर्थकों ने मनाया जश्न
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थक सोमवार को कोलकाता में सेंट्रल एवेन्यू पार्टी कार्यालय के बाहर बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के दिन जश्न मनाते हुए.
संजय सरावगी, पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ, सोमवार को पटना में पश्चिम बंगाल विधानसभा और असम विधानसभा चुनाव में पार्टी की बढ़त का जश्न मनाते हुए.