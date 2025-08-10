  • Home>
Bipasha के बिकिनी लुक और कर्वी फिगर पर आया हर किसी का दिल, उनकी दिलकश अदाओं ने चलाया फैंस पर जादू

बिपाशा बसु बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से हैं, जिन्होंने अपने स्टनिंग लुक्स और कॉन्फिडेंस से लाखों दिलों पर राज किया है। उनकी अदाओं में एक ऐसा जादू है, जो नजर हटने नहीं देता। चाहे वो रैम्प पर हों, फिल्मी स्क्रीन पर, या फिर बीच वेकेशन की तस्वीरों में—बिपाशा हमेशा अपनी स्माइल और फिटनेस से लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हैं। उनकी स्टाइलिंग में हमेशा एक बोल्ड और एलीगेंट टच होता है, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है।

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 10, 2025 16:59:04 IST
1/7

बिपाशा का सेमी न्यूड फोटोशूट (Bipasha's semi nude photoshoot)

बिपाशा बसु का ये अंदाज कई दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाला है। वाइट चादर में लिपटी, उनकी खूबसूरती और ग्लैमर का जादू लोगो की आंखों से दिल तक उतर जाता है। इस तस्वीर में बिपाशा बेहद हॉट और सिजलिंग नजर आ रही हैं।

2/7

बिपाशा का हॉटनेस वाला तूफान (Bipasha's hotness storm)

बिपाशा बसु ने इस तस्वीर में फ्लोरल प्रिंटेड स्विमसूट और शियर श्रग स्टाइल किया हुआ हैं। इस तस्वीर की खूबसूरती उनकी स्किन और स्टाइलिश सनग्लासेस और भी बढ़ा रहे हैं।

3/7

येलो में बिपाशा का समंदर किनारे हॉट अंदाज (Bipasha's hot look at the beach in yellow)

बिपाशा ने इस फोटो में येलो ऑफ-शोल्डर आउटफिट पहना हैं जो उनका ग्लो और कॉन्फिडेंस दोनों से सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हैं। यह तस्वीर फैशन और हॉटनेस का परफेक्ट कॉम्बो है, जिसे देख फैंस दीवाने हो गए हैं ।

4/7

फ्लोरल बिकिनी और लेस कवर-अप में बिपाशा (Bipasha in a floral bikini and lace cover-up)

फ्लोरल बिकिनी और शीयर लेस कवर-अप में उनका कॉन्फिडेंस और चार्म काबिल-ए-तारीफ है। सनलाइट उनके गॉर्जियस लुक को और निखार रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में नीला समंदर इस तस्वीर को खूबसूरत बना रहा है। ये पिक्चर उनके हॉटनेस और एलेगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।

5/7

पिंक बिकिनी और ब्लैक नेट कवर-अप में बीचसाइड ग्लैम (Beachside glam in a pink bikini and black net cover-up)

बिपाशा बसु अपनी पिंक बिकिनी और ब्लैक नेट कवर-अप में समुद्र किनारे की ठंडी हवाओं का मजा उठाती नजर आ रही हैं। शेल नेकलेस और नीऑन येलो नेलपॉलिश उनके बीच लुक को एक फ्रेश और ट्रेंडी टच दे रही है।

6/7

ग्रीन टू-पीस में बिपाशा का ग्लैमरस लुक (Bipasha's glamorous look in green two-piece)

बिपाशा बसु अपनी ग्रीन टू-पीस ड्रेस में नीले बैकग्राउंड के साथ एकदम फ्रेश और कॉन्फिडेंट स्टाइल में पोज दे रही हैं। बिपाशा इस तस्वीर में काफी हॉट और सेक्सी नजर आ रही हैं।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

