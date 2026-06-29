एक लाख से कम बजट में मिलती हैं ये 5 दमदार बाइकें, माइलेज के मामले में भी सबसे आगे, लिस्ट में TVS Raider भी शामिल
Best Bikes Under 1 Lakhs: आजकल ग्राहक बाइकें केवल, लुक्स और परफॉर्मेंस के दम पर ही नहीं लेते हैं बल्कि, माइलेज भी आज के समय में एक बड़ा फैक्टर माना जाता है. अगर आप नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट 1 लाख रुपये से कम है, तो बाजार में आपके लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. आज के समय में एंट्री-लेवल और कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स सिर्फ अच्छी माइलेज ही नहीं देती हैं.
रोजाना ऑफिस जाना हो, कॉलेज की यात्रा करनी हो या शहर में नियमित सफर करना हो, ऐसी बाइक्स कम खर्च में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती हैं. चलिए आपको कुछ ऐसी बाइकों के बारे में बताते हैं, जो एक लाख से कम कीमत में आती हैं.
TVS Raider 125
TVS Raider 125 अपनी स्पोर्टी स्टाइलिंग और लेटेस्ट फीचर्स के साथ ही अपने लुक्स पर धड़ल्ले से बिकती है. इस बाइक में आपको 124.8cc इंजन मिलने के साथ-साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बेहतरीन माइलेज मिलती है. यह बाइक एक लाख से कम में आती है और 50 से 60 के बीच का माइलेज देती है.
Hero Super Splendor Xtec
अगर आपकी प्राथमिकता माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस है, तो Hero Super Splendor Xtec बाइक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी कीमत एक लाख रुपये से भी कम है. इसमें आपको 124.7cc इंजन और i3S तकनीक मिलती है, जो एक बेहतर और किफायती माइलेज देती है.
Honda Shine 125
Honda Shine लंबे समय से भारतीय बाजार में अपनी विश्वसनीयता और स्मूद इंजन के लिए जानी जाती है. यह बाइक आपको 60 से 70 के बीच का माइलेज निकालकर भी दे सकती है. इसमें 123.94cc इंजन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी दी जाती है.
Bajaj Platina
जो लोग कम बजट में स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहते हैं, उनके लिए bajaj platina एक बेहद किफायती विकल्प साबित हो सकता है. इस बाइक में आपको 124.4cc इंजन मिलने के साथ ही 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज भी मिलती है.
Hero splendor plus
Hero splendor plus आधुनिक फीचर्स और अच्छी माइलेज देखने के लिए मिलती है. Hero splendor plus में आपको 99cc इंजन के साथ ही साथ LED हेडलाइट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर मिलता है. यह बाइक आपको बेहतरीन माइलेज देती है.