एक लाख से कम बजट में मिलती हैं ये 5 दमदार बाइकें, माइलेज के मामले में भी सबसे आगे, लिस्ट में TVS Raider भी शामिल

Best Bikes Under 1 Lakhs: आजकल ग्राहक बाइकें केवल, लुक्स और परफॉर्मेंस के दम पर ही नहीं लेते हैं बल्कि, माइलेज भी आज के समय में एक बड़ा फैक्टर माना जाता है. अगर आप नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट 1 लाख रुपये से कम है, तो बाजार में आपके लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. आज के समय में एंट्री-लेवल और कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स सिर्फ अच्छी माइलेज ही नहीं देती हैं.

रोजाना ऑफिस जाना हो, कॉलेज की यात्रा करनी हो या शहर में नियमित सफर करना हो, ऐसी बाइक्स कम खर्च में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती हैं. चलिए आपको कुछ ऐसी बाइकों के बारे में बताते हैं, जो एक लाख से कम कीमत में आती हैं.