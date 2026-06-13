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शौक पड़ सकता है भारी! बाइक में भूलकर भी न करवाएं ये मॉडिफिकेशन वरना हो सकता है 10 हजार का चालान और RC रद्द होने का खतरा

अगर आपको अपनी बाइक या स्कूटर में बदलाव (मॉडिफिकेशन) करना पसंद है तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है. मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के तहत दो-पहिया वाहनों में बिना मंजूरी के बदलाव करना महंगा पड़ सकता है. साइलेंसर बदलना फैंसी लाइटें लगाना या चौड़े टायर इस्तेमाल करने जैसे बदलावों पर अब जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.


By: Anshika thakur | Published: June 13, 2026 2:55:05 PM IST

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बाइक मॉडिफ़िकेशन के नियम 2026 - Photo Gallery
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Illegal Modifications

बाइक में गैर-कानूनी बदलाव करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है. अगर आप बिना सही मंजूरी के अपनी मोटरसाइकिल में बदलाव करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस भारी चालान काट सकती है. कुछ मामलों में गाड़ी जब्त भी की जा सकती है.

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Loud Exhausts

आफ्टरमार्केट साइलेंसर और तेज आवाज वाले एग्ज़ॉस्ट पर रोक है. मॉडिफाइड एग्ज़ॉस्ट लगाना, साइलेंसर हटाना या शोर की सीमा से ज्यादा आवाज वाले एग्ज़ॉस्ट का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है और इससे जुर्माना लग सकता है या गाड़ी जब्त हो सकती है.

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Unauthorized Lights

फैंसी या रंगीन लाइटें लगाने पर जुर्माना लग सकता है. हेडलाइट टेललाइट या इंडिकेटर के रंग, ब्राइटनेस या जगह में बदलाव करना या बिना मंज़ूरी के LED/HID लाइटें लगाना अनुमत नहीं है. लाइटिंग सिस्टम में बिना मंजूरी के बदलाव करना गैर-कानूनी है.

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Tyre Modifications

टायर का साइज बढ़ाने या पहिए बदलने की कोई खुली छूट नहीं है. RTO की मंजूरी के बिना टायर की चौड़ाई बढ़ाना, पहिए का साइज बदलना, या सस्पेंशन और ग्राउंड क्लीयरेंस को तय सीमा से ज़्यादा बदलना जुर्माने का कारण बन सकता है.

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Engine Changes

इंजन बदलने और परफ़ॉर्मेंस अपग्रेड के लिए RTO की मंजूरी जरूरी है इंजन, चेसिस, फ्रेम, फ्यूल सिस्टम या गाड़ी के अन्य जरूरी हिस्सों में बदलाव के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) से पहले से मंजूरी लेना जरूरी है.

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Safety Equipment Removal

सुरक्षा उपकरण हटाना एक अपराध है. शीशे, इंडिकेटर, हॉर्न, रिफ़्लेक्टर या सुरक्षा के अन्य जरूरी हिस्से हटाना गैर-कानूनी है और हर उल्लंघन के लिए अलग-अलग जुर्माना लग सकता है.

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Insurance Rejection

इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं. दुर्घटना की स्थिति में अगर बाइक में गैर-कानूनी बदलाव किए गए हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम सेटल करने से मना कर सकती हैं, जिससे मालिक को पूरा खर्च उठाना पड़ सकता है.

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RC Update Mandatory

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में कानूनी बदलावों को दर्ज करना जरूरी है. मंजूर किए गए बदलावों के लिए भी सही कागजी कार्रवाई और RC में उन्हें दर्ज करना जरूरी है. RC अपडेट न करने पर जुर्माना लग सकता है और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

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