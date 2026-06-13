शौक पड़ सकता है भारी! बाइक में भूलकर भी न करवाएं ये मॉडिफिकेशन वरना हो सकता है 10 हजार का चालान और RC रद्द होने का खतरा

अगर आपको अपनी बाइक या स्कूटर में बदलाव (मॉडिफिकेशन) करना पसंद है तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है. मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के तहत दो-पहिया वाहनों में बिना मंजूरी के बदलाव करना महंगा पड़ सकता है. साइलेंसर बदलना फैंसी लाइटें लगाना या चौड़े टायर इस्तेमाल करने जैसे बदलावों पर अब जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.