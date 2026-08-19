Bihar Weather: अगले 24 घंटे बिहार के लिए मुश्किल! औरंगाबाद से रोहतास तक तूफानी बारिश; IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’

Bihar Weather Today: बिहार के मौसम की बात करें तो बिहार का मौसम इस समय सुहावना बना हुआ है. लगातार बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं लोगों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है. राज्य में मॉनसून की लगातार सक्रियता के कारण आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है. चलिए जान लेते हैं आज बिहार का मौसम कैसा रहने वाला है.