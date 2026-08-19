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Bihar Weather: अगले 24 घंटे बिहार के लिए मुश्किल! औरंगाबाद से रोहतास तक तूफानी बारिश; IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’

Bihar Weather Today: बिहार के मौसम की बात करें तो बिहार का मौसम इस समय सुहावना बना हुआ है. लगातार बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं लोगों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है.  राज्य में मॉनसून की लगातार सक्रियता के कारण आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है. चलिए जान लेते हैं आज बिहार का मौसम कैसा रहने वाला है. 


By: Heena Khan | Published: August 19, 2026 10:01:24 AM IST

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बिहार में होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में राजधानी समेत सभी जिलों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.

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इन इलाकों में आंधी तूफान

इस बीच, तीन जिलों - औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास के लिए आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राज्य के उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने का अनुमान है.

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इस इलाके में हुई सबसे ज्यादा बारिश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 24 घंटों में पटना समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई. राजधानी में 6.4 मिमी बारिश हुई, जबकि धनरुआ में 41.8 मिमी, दनियावां में 64.6 मिमी और पालीगंज में 40 मिमी बारिश दर्ज की गई. सबसे ज़्यादा बारिश गया जिले के इमामगंज इलाके में 122.4 मिमी दर्ज की गई.

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इलाके में हुई बूंदाबांदी

इतना ही नहीं, मंगलवार को पटना और आसपास के इलाकों में घने बादल छाए रहे और कई जगहों पर छिटपुट बारिश होती रही. लखीसराय में हवा की गति 56 किमी/घंटा दर्ज की गई.

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कैसा रहेगा तापमान

अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून ट्रफ फिरोजपुर, देहरादून, वाराणसी, डेहरी और झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है.

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कई राज्यों में बारिश की संभावना

उत्तरी हरियाणा और आसपास के इलाकों के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) का क्षेत्र बना है. इन मौसमी प्रणालियों के कारण, अगले तीन-चार दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.

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