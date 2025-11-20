  • Home>
  • Bihar famous Food: लिट्टी-चोखा छोड़िए जनाब, बिहार के ये 7 फूड दुनियाभर में मचा रहे हैं धूम

Bihar famous Food: लिट्टी-चोखा छोड़िए जनाब, बिहार के ये 7 फूड दुनियाभर में मचा रहे हैं धूम

अगर आपको लगता है कि बिहार का स्वाद सिर्फ लिट्टी-चोखा तक ही सीमित है, तो आप बिहार की असली पहचान से अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के कई ऐसे फूड्स हैं जो न सिर्फ पूरे देश, बल्कि दुनिया भर में अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर हैं और उन्हें GI-Tag की प्रतिष्ठित पहचान भी मिल चुकी है.


By: Shivani Singh | Published: November 20, 2025 8:00:17 PM IST

Bihar GI tag food - Photo Gallery
1/8

बिहार के GI-Tag Foods: असली स्वाद की पहचान

यहां हम बिहार के उन 7 खाद्य रत्नों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें GI-Tag मिला है. ये स्वाद बिहार की मिट्टी और परंपरा से गहराई से जुड़े हैं.

2/8

भागलपुरी जर्दालू आम

यह आम अपनी अनोखी महक और मीठास के लिए प्रसिद्ध है. जल्दी पीला होने के कारण इसे "जर्दालू" नाम मिला.

3/8

कतरनी चावल

कतरनी चावल की खुशबू पकते ही घर भर देती है. इसका छोटा, मुड़ा हुआ दाना इसे खास बनाता है.

4/8

सिलाव का खाजा

नालंदा के सिलाव की खाजा बिहार की सबसे पुरानी और सबसे सॉफ्ट मिठाइयों में से एक है। मैदे की पतली परतों को डीप-फ्राई करके और उन्हें चीनी की चाशनी में डुबोकर बनाई जाने वाली यह मिठाई, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली होती है. इसे बनाना एक पारम्परिक कला है.

5/8

मगही पान

मगही पान अपनी कोमल पत्तियों और मीठी सुगंध के कारण मशहूर है. यह बिहार की मेहमाननवाज़ी का प्रतीक माना जाता है.

6/8

मिथिला का मखाना

मखाना बिहार का विश्व-प्रसिद्ध सुपरफूड है. यह स्वास्थ्यवर्धक और बेहद कुरकुरा होता है.

7/8

मुज़फ़्फरपुर की लीची

यह लीची अपनी खुशबू और रसदार स्वाद के लिए देशभर में पसंद की जाती है. GI-Tag ने इसकी पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर दिया है.

8/8

बिहार की विरासत

इन फूड्स में बिहार की मेहनत, मिट्टी और पारंपरिक तकनीक छिपी है. हर व्यंजन अपनी एक अनोखी कहानी कहता है.

