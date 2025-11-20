Bihar famous Food: लिट्टी-चोखा छोड़िए जनाब, बिहार के ये 7 फूड दुनियाभर में मचा रहे हैं धूम

Bihar famous Food: लिट्टी-चोखा छोड़िए जनाब, बिहार के ये 7 फूड दुनियाभर में मचा रहे हैं धूम
अगर आपको लगता है कि बिहार का स्वाद सिर्फ लिट्टी-चोखा तक ही सीमित है, तो आप बिहार की असली पहचान से अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के कई ऐसे फूड्स हैं जो न सिर्फ पूरे देश, बल्कि दुनिया भर में अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर हैं और उन्हें GI-Tag की प्रतिष्ठित पहचान भी मिल चुकी है.
बिहार के GI-Tag Foods: असली स्वाद की पहचान
यहां हम बिहार के उन 7 खाद्य रत्नों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें GI-Tag मिला है. ये स्वाद बिहार की मिट्टी और परंपरा से गहराई से जुड़े हैं.
भागलपुरी जर्दालू आम
यह आम अपनी अनोखी महक और मीठास के लिए प्रसिद्ध है. जल्दी पीला होने के कारण इसे "जर्दालू" नाम मिला.
कतरनी चावल
कतरनी चावल की खुशबू पकते ही घर भर देती है. इसका छोटा, मुड़ा हुआ दाना इसे खास बनाता है.
सिलाव का खाजा
नालंदा के सिलाव की खाजा बिहार की सबसे पुरानी और सबसे सॉफ्ट मिठाइयों में से एक है। मैदे की पतली परतों को डीप-फ्राई करके और उन्हें चीनी की चाशनी में डुबोकर बनाई जाने वाली यह मिठाई, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली होती है. इसे बनाना एक पारम्परिक कला है.
मगही पान
मगही पान अपनी कोमल पत्तियों और मीठी सुगंध के कारण मशहूर है. यह बिहार की मेहमाननवाज़ी का प्रतीक माना जाता है.
मिथिला का मखाना
मखाना बिहार का विश्व-प्रसिद्ध सुपरफूड है. यह स्वास्थ्यवर्धक और बेहद कुरकुरा होता है.
मुज़फ़्फरपुर की लीची
यह लीची अपनी खुशबू और रसदार स्वाद के लिए देशभर में पसंद की जाती है. GI-Tag ने इसकी पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर दिया है.
बिहार की विरासत
इन फूड्स में बिहार की मेहनत, मिट्टी और पारंपरिक तकनीक छिपी है. हर व्यंजन अपनी एक अनोखी कहानी कहता है.