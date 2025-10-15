Bihar election news: तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा सहित इन बड़े नेताओं ने किया नामांकन, देखिए तस्वीरें

Bihar election news: तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा सहित इन बड़े नेताओं ने किया नामांकन, देखिए तस्वीरें
Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नामांकन का पहला दौर शुरू हो चुका है और आज राजनीति का रंग बेहद गर्म है. राघोपुर से तेजस्वी यादव का शानदार एंट्री, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नामांकन, बीजेपी और मंत्री सुनील कुमार के कार्यक्रम आज, 15 October बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरे एक ही मंच पर दिख रहे हैं. देखिए तस्वीरों में, कैसे बड़े नेता अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं.
तेजस्वी यादव का नामांकन
राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज अपना नामांकन किया. राघोपुर सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है.
तेजस्वी यादव की पार्टी समर्थक टीम
तेजस्वी यादव के साथ उनकी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता नामांकन के दौरान मौजूद.
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नामांकन
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज लखीसराय विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है. उनके साथ दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं.
संजीव चौरसिया का नामांकन
बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया दीघा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर रहे है.
सुनील कुमार का नामांकन
सुनील कुमार बिहारशरीफ विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करते हुए. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं.