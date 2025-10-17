Tejpratap Yadav: तेजस्वी से इस मामले में कहीं आगे में तेजप्रताप, संपत्ति में भी नहीं हैं पीछे
Tejpratap Yadav: लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल और अपने चुनावी हलफनामे के खुलासों को लेकर. पढ़ाई के मामले में तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से आगे हैं, वहीं संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी ने सबका ध्यान खींचा है. देखिए इस फोटो गैलरी में तेज प्रताप की नई राजनीतिक पारी, उनकी संपत्ति, शिक्षा और नामांकन के खास लम्हे.
तेजप्रताप यादव ने महुआ सीट से किया नामांकन
नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरते हुए तेज प्रताप ने दाखिल किया नामांकन.
दादी की तस्वीर के साथ किया भावनात्मक अपील
नामांकन के दौरान दिवंगत दादी की तस्वीर साथ रखकर तेज प्रताप ने दिखाई भावनात्मक झलक।
पढ़ाई में तेजस्वी से आगे तेज प्रताप
हलफनामे में खुलासा—तेज प्रताप 12वीं पास हैं, जबकि तेजस्वी यादव केवल 9वीं तक पढ़े हैं.
कुल संपत्ति 2.88 करोड़ रुपये
तेज प्रताप यादव के पास 91.65 लाख रुपये की चल संपत्ति और 1.96 करोड़ की अचल संपत्ति है.
8 आपराधिक मामले दर्ज
धारा 302, 324, 120B और अन्य गंभीर प्रावधानों के तहत तेज प्रताप पर 8 केस लंबित हैं.
आरजेडी से निष्कासन के बाद नई पार्टी की शुरुआत
मई 2025 में आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद बनाई नई पार्टी—जनशक्ति जनता दल.
महुआ से फिर मैदान में तेज प्रताप
विवादों से घिरे रहने के बावजूद, तेज प्रताप यादव फिर से बिहार की सियासत में दिखा रहे दम.