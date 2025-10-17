Tejpratap Yadav: तेजस्वी से इस मामले में कहीं आगे में तेजप्रताप, संपत्ति में भी नहीं हैं पीछे

Tejpratap Yadav: लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल और अपने चुनावी हलफनामे के खुलासों को लेकर. पढ़ाई के मामले में तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से आगे हैं, वहीं संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी ने सबका ध्यान खींचा है. देखिए इस फोटो गैलरी में तेज प्रताप की नई राजनीतिक पारी, उनकी संपत्ति, शिक्षा और नामांकन के खास लम्हे.