  Bihar Chunav 2025: चुनाव से पहले ही विभा देवी और प्रकाशवीर ने बिखेरा सियासी तूफान, जानिए किसने किसे पछाड़ा

Bihar Chunav 2025: चुनाव से पहले ही विभा देवी और प्रकाशवीर ने बिखेरा सियासी तूफान, जानिए किसने किसे पछाड़ा

Bihar Chunav 2025: नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर 2020 में अपनी सीट जीतकर पार्टी के लिए मजबूत नेता साबित हुए। हाल ही में दोनों प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर दिखाई दिए, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। यह कदम केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आगामी चुनाव में संभावित राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। दोनों विधायकों के पहले से पार्टी से नाराज़ रहने की खबरें थीं, और एनडीए मंच पर उनकी उपस्थिति से आरजेडी के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अब सभी की निगाहें उनके अगले कदम पर हैं।

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 22, 2025 18:29:03 IST
Bihar Chunav 2025: चुनाव से पहले ही विभा देवी और प्रकाशवीर ने बिखेरा सियासी तूफान, जानिए किसने किसे पछाड़ा - Photo Gallery
1/6

विभा देवी, नवादा की आरजेडी विधायक

विभा देवी 2020 में नवादा विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर विजयी हुईं। इस चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुमार को 26,310 वोटों के बड़े अंतर से हराया। उनका राजनीतिक सफर खासा रोचक रहा है। वह राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं और पति के जेल जाने के बाद राजनीति में सक्रिय हो गईं।

2/6

प्रकाश वीर

राजौली विधानसभा क्षेत्र (SC) से आरजेडी विधायक प्रकाश वीर ने 2020 में भाजपा के कन्हैया कुमार को 12,593 वोटों के अंतर से हराया। वे लंबे समय से आरजेडी से जुड़े हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है।

3/6

पीएम मोदी के मंच पर उपस्थिति

हाल ही में पीएम मोदी के गया कार्यक्रम में विभा देवी और प्रकाश वीर दोनों मंच पर दिखाई दिए। जबकि प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय विधायकों को आमंत्रित किया गया था, राजनीतिक दृष्टि से यह तस्वीर आरजेडी के लिए असहज मानी जा रही है।

4/6

राजनीतिक संदेश और सियासी हलचल

चुनावी साल में दोनों आरजेडी विधायकों का एनडीए के मंच पर दिखना बड़ा संकेत माना जा रहा है। इससे सवाल उठते हैं कि क्या यह औपचारिक उपस्थिति मात्र थी या आगे चलकर राजनीतिक बदलाव की तैयारी है।

5/6

आरजेडी के लिए चुनौती

दोनों विधायकों का एनडीए मंच पर उपस्थित होना आरजेडी के लिए चुनौती बन गया है। पार्टी को यह कदम असहज लग रहा है क्योंकि इससे उनके कड़े विरोधी मंच पर मौजूद नेताओं के साथ उनकी छवि प्रभावित हो सकती है।

6/6

भविष्य की संभावनाएं

भविष्य में यह देखने वाली बात होगी कि दोनों विधायक अपने राजनीतिक कदमों के साथ क्या रणनीति अपनाते हैं। क्या वे पार्टी में बने रहेंगे या किसी नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ेंगे। बिहार की सियासत में यह कदम बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है।

