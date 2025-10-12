Bihar Chunav 2025: बिहार की वो 7 महिला विधायक, जो संभाल रहीं अपने परिवार की सियासी विरासत, देखें तस्वीरें
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है. ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है. ऐसे में आज हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे, जो अपने परिवार का सियासी विरासत संभाल रही है.
परिवार का विरासत संभाल रही महिला (woman carrying on family legacy)
बिहार की राजनीति में परिवार की सियासी विरासत संभालने में सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी आगे हैं. जिस सीट से पिता, पति, ससुर या मां को जनादेश प्राप्त हुआ, उसी सीट से चुनावी मैदान में उतरीं और जीत दर्ज कर विरासत को आगे बढ़ाया.
26 में से 16 महिला विधायक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं (16 MLA Belongs to Political Family)
2020 में चुनाव जीतने वाली 26 महिलाओं में से 16 ऐसी हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं.
7 सीटों पर महिलाओं के पति थे विधायक (In 7 seats women's husbands were MLA)
बिहार की 7 सीटों पर चुनाव जीतने वाली महिलाओं के पति विधायक थे. प्राणपुर, संदेश, गोपालगंज, नवादा, नोखा, मोकामा और महनार विधनसभा क्षेत्र में जनता ने पति और पत्नी दोनों को मौका दिया.
निशा सिंह (Nisha Singh)
प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली विधायक निशा सिंह के पति इसी सीट से 2000 से 2015 तक विधायक रहे.
किरण देवी (Kiran Devi)
बिहार के संदेश विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाली किरण देवी के पति इसी सीट से 2015-20 तक एमएलए रहे.
कुसुम देवी (Kusum Devi)
गोपालगंज में हुए विधानसभा उपचुनाव में कुसुम देवी ने चुनाव जीता था. इनके पति सुभाष सिंह इसी सीट से चार बार एमएलए बने थे.
विभा देवी (Vibha Devi)
नवादा विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाली विधायक विभा देवी के पति राजबल्लभ यादव इसी सीट से 1995, 2000 और 2015 में एमएलए रह चुके हैं.
अनीता देवी (Anita Devi)
नोखा से विधायक बनी अनीता देवी के पति इसी सीट से 1995 में विधायक बने थे. अनीता देवी राजद विधायक हैं.
नीलम देवी (Neelam Devi)
अनंत सिंह 2005 से 2020 तक मोकामा विधानसभा सीट से विधायक रहे. उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बनीं.
बीना सिंह (Bina Singh)
महनार से रामा किशोर सिंह 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए. इस सीट से उनकी पत्नी बीना सिंह ने जीतकर उनके विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया.