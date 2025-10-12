Bihar Chunav 2025: बिहार की वो 7 महिला विधायक, जो संभाल रहीं अपने परिवार की सियासी विरासत, देखें तस्वीरें

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है. ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है. ऐसे में आज हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे, जो अपने परिवार का सियासी विरासत संभाल रही है.