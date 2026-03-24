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10वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा मौका, फ्री में होगी JEE-NEET तैयारी; यहां जानें सारी डिटेल्स

Bihar Board JEE NEET UG Free Coaching: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ‘सुपर 50’ के तहत JEE-NEET फ्री कोचिंग शुरू की है. 10वीं पास छात्र 5 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवासीय व गैर-आवासीय कोचिंग मिलेगी, साथ ही 1000 मासिक स्कॉलरशिप. चयन एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा.


By: Shubahm Srivastava | Published: March 24, 2026 9:48:31 PM IST

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बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का बड़ा ऐलान

बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के साथ ही छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर भी दिया है. बोर्ड ने JEE और NEET की तैयारी कराने के लिए फ्री कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे सुपर 50 के नाम से चलाया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को उच्च स्तरीय तैयारी का मौका देना है.

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आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

JEE-NEET फ्री कोचिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक छात्र 5 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. समय सीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के लिए 2026 में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं, बल्कि CBSE और अन्य बोर्ड के छात्र भी इसमें आवेदन के पात्र हैं. हालांकि, आवेदन करने वाले छात्र का बिहार का निवासी होना अनिवार्य है.

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दो तरह की कोचिंग सुविधा

बिहार बोर्ड इस प्रोग्राम के तहत दो प्रकार की कोचिंग उपलब्ध कराता है—आवासीय (Residential) और गैर-आवासीय (Non-Residential). आवासीय कोचिंग केवल पटना में संचालित होती है, जबकि गैर-आवासीय कोचिंग राज्य के कई जिलों में उपलब्ध है.

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आवासीय कोचिंग के फायदे

आवासीय कोचिंग में चयनित छात्रों को मुफ्त कोचिंग के साथ-साथ रहने और खाने की सुविधा भी दी जाती है. इससे छात्रों को पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है. यह सुविधा खासकर दूर-दराज के छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद है.

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गैर-आवासीय केंद्र और सुविधाएं

गैर-आवासीय कोचिंग पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर में उपलब्ध है. इन केंद्रों पर छात्रों को कुछ घंटों की फ्री कोचिंग दी जाती है, जिससे वे अपने घर से ही तैयारी कर सकते हैं.

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स्कॉलरशिप का प्रावधान

गैर-आवासीय कोचिंग में चयनित छात्रों को हर महीने ₹1000 की शैक्षणिक सहायता (स्कॉलरशिप) दी जाएगी. यह आर्थिक मदद छात्रों को पढ़ाई के खर्चों में सहयोग देती है और उन्हें बेहतर तैयारी के लिए प्रोत्साहित करती है.

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चयन प्रक्रिया पर एक नजर

छात्रों का चयन एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा. कोचिंग के दौरान एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी. हर महीने दो बार OMR या CBT आधारित टेस्ट होंगे और डाउट क्लियरिंग क्लासेस की भी व्यवस्था होगी, जिससे छात्रों की तैयारी मजबूत हो सके.

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Bihar boardFree Coaching application processFree Coaching eligibility criteriaJEE NEET UG Free Coaching
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