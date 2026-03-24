10वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा मौका, फ्री में होगी JEE-NEET तैयारी; यहां जानें सारी डिटेल्स

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का बड़ा ऐलान

बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के साथ ही छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर भी दिया है. बोर्ड ने JEE और NEET की तैयारी कराने के लिए फ्री कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे सुपर 50 के नाम से चलाया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को उच्च स्तरीय तैयारी का मौका देना है.