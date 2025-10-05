बिहार में कब और कितने चरणों में होगा चुनाव? आ गया सबसे ताजा अपडेट

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रही हैं. यह बात विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के दौरान विवादों के बीच कही जा रही है.चुनाव आयोग की एक टीम बिहार में आई है और कई राजनीतिक नेताओं से मिली है. इस टीम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं.