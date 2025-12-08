  • Home>
  लाल रंग नहीं श्राप! Gaurav Khanna से Farrhana Bhatt के हारने की ये है 'असली वजह' ?

लाल रंग नहीं श्राप! Gaurav Khanna से Farrhana Bhatt के हारने की ये है ‘असली वजह’ ?

Bigg Boss Winner Gaurav Khanna: बिग बॉस 19 का रोमांचक अंत हुआ और गौरव खन्ना ने टाइटल जीत लिया. उन्होंने फरहाना भट्ट को हराकर विनर का टैग हासिल किया. सलमान खान के होस्ट किए गए इस रियलिटी शो के 19वें सीज़न के टॉप 5 कंटेस्टेंट गौरव, फरहाना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक के साथ एपिसोड शुरू हुआ. गौरव के विनर घोषित होने के बाद, नेटिज़न्स ने कथित रेड ड्रेस के श्राप के बारे में बात की, जिसने हिना खान, अभिषेक और प्रियंका चाहर चौधरी को ट्रॉफी से दूर रखा था. फरहाना ने भी फिनाले के लिए रेड ड्रेस पहनी थी.


By: Heena Khan | Published: December 8, 2025 11:58:34 AM IST

लाल रंग या श्राप

X पर एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमे लिखा था कि क्या फरहाना रेड ड्रेस के श्राप को तोड़ पाएगी?!!" एक ने लिखा, "दोस्तों, आपको पता है कि फिनाले में मेकर्स टॉप 5 को ड्रेस भेजते हैं, मेरा मतलब है कि उन्होंने साफ-साफ हिंट दिया कि वो नहीं जीत रही है!" दूसरे ने कमेंट किया, "नहीं, BB में लाल रंग बैड लक लाता है."

क्या यही है फरहाना के हारने की वजह

फरहाना भट्ट ने Bigg Boss में बेहतरीन गेम खेला लेकिन जब फिनाले में उसे लाल रंग का ऑउटफिट पहनाया गया तो फैंस समझ गए थे कि विनर  भट्ट नहीं होने वाली. आइए जान लेते हैं ऐसा क्यों?

प्रियंका ने भी पहना लाल जोड़ा

प्रियंका चहर चौधरी bigg boss 16 के फिनाले तक तो पहुंची लेकिन विनर नहीं बन पाईं. फैन्स का कहना है की उन्हें भी लाल रंग का श्राप लगा था. मतलब उन्होंने भी फरहाना की तरह फिनाले में लाल रंग का ड्रेस पहना था.

अभिषेक का लाल ऑउटफिट

bigg boss 17 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. दरअसल, इस सीजन का विनर कोई और नहीं मुनावर फारुकी थे. लेकिन सलमान के दूसरी ओर अभिषेक खड़े थे, जिन्होंने भी लाल रंग का ऑउटफिट पहना था.

हिना खान ने भी पहनी थी रेड ड्रेस

bigg boss 11 की सबसे मशहूर और सबका दिल जीतने वाली हिना खान भी फिनाले तक तो पहुंची लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाईं. जी हाँ! उन्होंने भी फिनाले के दिन रेड हॉट ड्रेस पहना था.

