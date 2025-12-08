लाल रंग नहीं श्राप! Gaurav Khanna से Farrhana Bhatt के हारने की ये है ‘असली वजह’ ?

Bigg Boss Winner Gaurav Khanna: बिग बॉस 19 का रोमांचक अंत हुआ और गौरव खन्ना ने टाइटल जीत लिया. उन्होंने फरहाना भट्ट को हराकर विनर का टैग हासिल किया. सलमान खान के होस्ट किए गए इस रियलिटी शो के 19वें सीज़न के टॉप 5 कंटेस्टेंट गौरव, फरहाना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक के साथ एपिसोड शुरू हुआ. गौरव के विनर घोषित होने के बाद, नेटिज़न्स ने कथित रेड ड्रेस के श्राप के बारे में बात की, जिसने हिना खान, अभिषेक और प्रियंका चाहर चौधरी को ट्रॉफी से दूर रखा था. फरहाना ने भी फिनाले के लिए रेड ड्रेस पहनी थी.