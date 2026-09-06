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  • बिग बॉस 20 से पहले, जानिए अभी तक के सीजन में कौन बना है विजेता, राहुल रॉय से लेकर गौरव खन्ना तक, देखें पूरी लिस्ट

बिग बॉस 20 से पहले, जानिए अभी तक के सीजन में कौन बना है विजेता, राहुल रॉय से लेकर गौरव खन्ना तक, देखें पूरी लिस्ट

Bigg Boss Winners List: आज 06 सितंबर से बिग बॉस का 20वां सीजन शुरू हो रहा है, जिसका दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले शो के 18 सीजन आ चुके हैं. हम आपको बताएंगे कि किस सीजन का कौन विनर रहा. चलिए जानते हैं पूरी लिस्ट. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 6, 2026 2:11:40 PM IST

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बिग बॉस सीजन 1

विनर: राहुल रॉय

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बिग बॉस सीजन 2

विनर: आशुतोष कौशिक

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बिग बॉस सीजन 3

विनर: विंदु दारा सिंह

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बिग बॉस सीजन 4

विनर: श्वेता तिवारी

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बिग बॉस सीजन 5

विनर: जूही परमार

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बिग बॉस सीजन 6

विनर: उर्वशी ढोलकिया

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बिग बॉस सीजन 7

विनर: गौहर खान

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बिग बॉस सीजन 8

विनर: गौतम गुलाटी

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बिग बॉस सीजन 9

विनर: प्रिंस नरूला

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बिग बॉस सीजन 10

विनर: मनवीर गुर्जर

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बिग बॉस 11

विनर- शिल्पा शिंदे

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बिग बॉस 11

विनर- दीपिका कक्कड़

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बिग बॉस 13

विनर- सिद्धार्थ मल्होत्रा

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14/19

बिग बॉस 14

विनर- रुबीना दिलैक

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बिग बॉस 15

विनर- तेजस्वी प्रकाश

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बिग बॉस 16

विनर- एमसी स्टैन

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17/19

बिग बॉस 17

विनर- मुनव्वर फारूकी

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18/19

बिग बॉस 18

विनर- करणवीर मेहरा

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bigg boss 19 - Photo Gallery
19/19

बिग बॉस 19

विनर- गौरव खन्ना

Tags:
bigg boss 20bigg boss winners list
बिग बॉस 20 से पहले, जानिए अभी तक के सीजन में कौन बना है विजेता, राहुल रॉय से लेकर गौरव खन्ना तक, देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery

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बिग बॉस 20 से पहले, जानिए अभी तक के सीजन में कौन बना है विजेता, राहुल रॉय से लेकर गौरव खन्ना तक, देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery
बिग बॉस 20 से पहले, जानिए अभी तक के सीजन में कौन बना है विजेता, राहुल रॉय से लेकर गौरव खन्ना तक, देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery
बिग बॉस 20 से पहले, जानिए अभी तक के सीजन में कौन बना है विजेता, राहुल रॉय से लेकर गौरव खन्ना तक, देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery
बिग बॉस 20 से पहले, जानिए अभी तक के सीजन में कौन बना है विजेता, राहुल रॉय से लेकर गौरव खन्ना तक, देखें पूरी लिस्ट - Photo Gallery