बिग बॉस 20 से पहले, जानिए अभी तक के सीजन में कौन बना है विजेता, राहुल रॉय से लेकर गौरव खन्ना तक, देखें पूरी लिस्ट
Bigg Boss Winners List: आज 06 सितंबर से बिग बॉस का 20वां सीजन शुरू हो रहा है, जिसका दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले शो के 18 सीजन आ चुके हैं. हम आपको बताएंगे कि किस सीजन का कौन विनर रहा. चलिए जानते हैं पूरी लिस्ट.
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बिग बॉस सीजन 1
विनर: राहुल रॉय
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बिग बॉस सीजन 2
विनर: आशुतोष कौशिक
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बिग बॉस सीजन 3
विनर: विंदु दारा सिंह
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बिग बॉस सीजन 4
विनर: श्वेता तिवारी
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बिग बॉस सीजन 5
विनर: जूही परमार
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बिग बॉस सीजन 6
विनर: उर्वशी ढोलकिया
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बिग बॉस सीजन 7
विनर: गौहर खान
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बिग बॉस सीजन 8
विनर: गौतम गुलाटी
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बिग बॉस सीजन 9
विनर: प्रिंस नरूला
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बिग बॉस सीजन 10
विनर: मनवीर गुर्जर
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बिग बॉस 11
विनर- शिल्पा शिंदे
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बिग बॉस 11
विनर- दीपिका कक्कड़
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बिग बॉस 13
विनर- सिद्धार्थ मल्होत्रा
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बिग बॉस 14
विनर- रुबीना दिलैक
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बिग बॉस 15
विनर- तेजस्वी प्रकाश
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बिग बॉस 16
विनर- एमसी स्टैन
17/19
बिग बॉस 17
विनर- मुनव्वर फारूकी
18/19
बिग बॉस 18
विनर- करणवीर मेहरा
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बिग बॉस 19
विनर- गौरव खन्ना