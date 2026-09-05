मेकर्स के भी पसीने छूट गए थे जब ये हसीनाएं हुईं बेकाबू, टूट गए TRP के सारे रिकॉर्ड; 10 सनसनीखेज लड़ाइयों ने हमेशा के लिए बदल दी Big Boss की इमेज!
Top 10 Bigg Boss Fights: बिग बॉस का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली जो तस्वीर आती है, वह है हाई-वोल्टेज ड्रामा, चीख-पुकार और कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली खतरनाक लड़ाइयां. यह ऐसा रियलिटी शो है जहां छोटी-छोटी बातें भी देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाती हैं और जब बात घर की हसीनाओं यानी फीमेल कंटेस्टेंट्स की कैट फाइट की हो, तो तहलका तो मचना तय है. बिग बॉस के इतिहास में ऐसे कई सीजन्स रहे हैं जहां इन खूबसूरत हसीनाओं ने अपनी जुबान और हरकतों से ऐसा कहर बरपाया कि दर्शक आज भी उन झगड़ों को नहीं भूल पाए हैं. चाहे सीजन 16 में अर्चना गौतम और गोरी नागोरी का पानी फेंकने वाला ड्रामा हो, तेजस्वी प्रकाश द्वारा शमिता शेट्टी को ‘आंटी’ कहना हो, या फिर डॉली बिंद्रा और श्वेता तिवारी की बीच हुई वह खौफनाक भिड़ंत, हर बार बीबी हाउस अखाड़ा बन जाता है. जब ये हसीनाएं अपना आपा खो बैठती हैं, तो पर्सनल कमेंट्स, परवरिश पर सवाल और एक-दूसरे की खिल्ली उड़ाना आम बात हो जाती है. आइए आज आपको रूबरू कराते हैं बिग बॉस इतिहास की उन 10 सबसे धमाकेदार और सनसनीखेज कैट फाइट्स से, जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पुरानी सारी यादें ताजा हो जाएंगी.
10. श्वेता तिवारी और डॉली बिंद्रा
बिग बॉस के इतिहास का सबसे गंदा और डरावना झगड़ा इसी जोड़ी के बीच हुआ था. वाइल्ड कार्ड बनकर आईं डॉली बिंद्रा ने श्वेता तिवारी के साथ जिस तरह का गाली-गलौज, चीखना-चिल्लाना और हिंसक व्यवहार किया था, उसे आज भी शो का सबसे टॉक्सिक मोमेंट माना जाता है.
9. रुबीना दिलैक और राखी सावंत
राखी सावंत का अभिनव शुक्ला के लिए अजीबोगरीब प्यार रुबीना को नागवार गुजरा. बात तब हद से पार हो गई जब राखी ने गुस्से में रुबीना पर गंदे पानी की पूरी बाल्टी उड़ेल दी थी, जिसके बाद रुबीना ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था.
8. सोनाली फोगाट और निक्की तंबोली
सीजन 14 में सोनाली फोगाट निक्की की हरकतों से बेहद खफा रहती थीं. खाने की थाली बिस्तर पर रखने और दर्शकों के साथ सेटिंग होने के आरोपों को लेकर दोनों के बीच ऐसा घमासान मचा कि रुबीना दिलैक को भी बीच में कूदना पड़ गया था.
7. शहनाज गिल और माहिरा शर्मा
सीजन 13 की यह सबसे पॉपुलर कैट फाइट थी, जहां पारस छाबड़ा को लेकर दोनों में अक्सर तनातनी रहती थी. एक टास्क के दौरान शहनाज की सलमान खान से हुई बहस और सलमान का उन्हें मनाने अंदर आना आज भी फैंस को अच्छी तरह याद है.
6. लोपामुद्रा राउत और बानी जे
पूरे सीजन के दौरान इन दोनों फिटनेस फ्रीक हसीनाओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहा. एक टास्क के दौरान बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच शारीरिक हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, जिसके बाद सलमान खान को खुद आकर बीच-ब बचाव करना पड़ा था.
5. हिना खान और शिल्पा शिंदे
टीवी इंडस्ट्री की दो दिग्गज अभिनेत्रियों की यह जंग पहले हफ्ते से ही शुरू हो गई थी जो फिनाले तक चली. हिना ने शो के दौरान मेकर्स पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप तक लगाए थे और दोनों के बीच की कड़वाहट कभी कम नहीं हुई.
4. नेहा भसीन और अक्षरा सिंह
बीबी ओटीटी के इस चर्चित झगड़े में प्रतीक सहजपाल को लेकर दोनों हसीनाएं आमने-सामने आ गई थीं. प्रतीक द्वारा अक्षरा को छोड़कर नेहा को अपना पार्टनर चुनने के बाद दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, जिसमें जमकर अभद्र और तीखे कमेंट्स किए गए.
3. तेजस्वी प्रकाश और शमिता शेट्टी
सीजन 15 में करण कुंद्रा को मसाज दिए जाने के दौरान तेजस्वी अपना आपा खो बैठी थीं. उन्होंने शमिता शेट्टी को नेशनल टेलीविजन पर 'आंटी' कहकर नीचे खींच दिया था, जिसपर घर के अंदर से लेकर बाहर सोशल मीडिया तक पर भारी बवाल मचा था.
2. श्रीजिता डे और गोरी नागोरी
किचन में कपड़े पर हाथ पोंछने को लेकर शुरू हुई मामूली बात पर श्रीजिता ने गोरी की परवरिश तक पर सवाल उठा दिए थे. इस तीखी बहस के चलते श्रीजिता को दर्शकों के गुस्से का सामना करना पड़ा और वह शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनीं.
1. गोरी नागोरी और अर्चना गौतम की भयंकर लड़ाई
सीजन 16 में एवोकाडो फेंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक-दूसरे पर पानी फेंकना शुरू कर दिया. अर्चना का 'भौंक क्यू रही है?' कहना और गोरी का पलटवार करना घर के माहौल को पूरी तरह गरम कर गया था.