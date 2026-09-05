मेकर्स के भी पसीने छूट गए थे जब ये हसीनाएं हुईं बेकाबू, टूट गए TRP के सारे रिकॉर्ड; 10 सनसनीखेज लड़ाइयों ने हमेशा के लिए बदल दी Big Boss की इमेज!

Top 10 Bigg Boss Fights: बिग बॉस का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली जो तस्वीर आती है, वह है हाई-वोल्टेज ड्रामा, चीख-पुकार और कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली खतरनाक लड़ाइयां. यह ऐसा रियलिटी शो है जहां छोटी-छोटी बातें भी देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाती हैं और जब बात घर की हसीनाओं यानी फीमेल कंटेस्टेंट्स की कैट फाइट की हो, तो तहलका तो मचना तय है. बिग बॉस के इतिहास में ऐसे कई सीजन्स रहे हैं जहां इन खूबसूरत हसीनाओं ने अपनी जुबान और हरकतों से ऐसा कहर बरपाया कि दर्शक आज भी उन झगड़ों को नहीं भूल पाए हैं. चाहे सीजन 16 में अर्चना गौतम और गोरी नागोरी का पानी फेंकने वाला ड्रामा हो, तेजस्वी प्रकाश द्वारा शमिता शेट्टी को ‘आंटी’ कहना हो, या फिर डॉली बिंद्रा और श्वेता तिवारी की बीच हुई वह खौफनाक भिड़ंत, हर बार बीबी हाउस अखाड़ा बन जाता है. जब ये हसीनाएं अपना आपा खो बैठती हैं, तो पर्सनल कमेंट्स, परवरिश पर सवाल और एक-दूसरे की खिल्ली उड़ाना आम बात हो जाती है. आइए आज आपको रूबरू कराते हैं बिग बॉस इतिहास की उन 10 सबसे धमाकेदार और सनसनीखेज कैट फाइट्स से, जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पुरानी सारी यादें ताजा हो जाएंगी.