Big Boss: जब कैमरे बंद होते हैं तो क्या गुल खिलाते हैं कंटेस्टेंट?…ऐसे 7 डर्टी सीक्रेट, जिन्हें छिपाने के लिए बकायदा साइन कराए जाते हैं कॉन्ट्रेक्ट!

Bigg Boss Secrets Hidden Truths: रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के घर के अंदर की चमक-धमक और ड्रामे के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी है, जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. टीवी पर हमें जो भी मसाला परोसा जाता है, असलियत उससे कोसों दूर होती है. 24 घंटे कैमरों की नजर में रहने वाले इस घर में कंटेस्टेंट्स की जिंदगी स्क्रिप्टेड होती है या फिर कुछ ऐसे कड़े राज होते हैं, जिन्हें वे चाहकर भी शो के दौरान या बाहर आकर खुलकर नहीं बोल सकते. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को कंटेस्टेंट्स खुद साफ करते दिखते हैं, वहां असल में कौन झाड़ू-पोच्छा लगाता है? या फिर सलमान खान का वीकेंड का वार क्या वाकई स्पॉन्टेनियस होता है? बिग बॉस के घर के अंदर एक ऐसी सीक्रेट दुनिया बसती है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस शो के मेकर्स हर उस राज को कैमरे से छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो दर्शकों की टीआरपी और शो के जादू को बिगाड़ सकता है. आइए आज पर्दा उठाते हैं बिग बॉस के उन 7 सबसे बड़े और सनसनीखेज राजों से, जिन्हें जानकर आपका सिर चकरा जाएगा.