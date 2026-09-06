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Big Boss: जब कैमरे बंद होते हैं तो क्या गुल खिलाते हैं कंटेस्टेंट?…ऐसे 7 डर्टी सीक्रेट, जिन्हें छिपाने के लिए बकायदा साइन कराए जाते हैं कॉन्ट्रेक्ट!

Bigg Boss Secrets Hidden Truths: रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के घर के अंदर की चमक-धमक और ड्रामे के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी है, जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. टीवी पर हमें जो भी मसाला परोसा जाता है, असलियत उससे कोसों दूर होती है. 24 घंटे कैमरों की नजर में रहने वाले इस घर में कंटेस्टेंट्स की जिंदगी स्क्रिप्टेड होती है या फिर कुछ ऐसे कड़े राज होते हैं, जिन्हें वे चाहकर भी शो के दौरान या बाहर आकर खुलकर नहीं बोल सकते. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को कंटेस्टेंट्स खुद साफ करते दिखते हैं, वहां असल में कौन झाड़ू-पोच्छा लगाता है? या फिर सलमान खान का वीकेंड का वार क्या वाकई स्पॉन्टेनियस होता है? बिग बॉस के घर के अंदर एक ऐसी सीक्रेट दुनिया बसती है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस शो के मेकर्स हर उस राज को कैमरे से छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो दर्शकों की टीआरपी और शो के जादू को बिगाड़ सकता है. आइए आज पर्दा उठाते हैं बिग बॉस के उन 7 सबसे बड़े और सनसनीखेज राजों से, जिन्हें जानकर आपका सिर चकरा जाएगा.


By: Kajal Jain | Published: September 6, 2026 10:46:05 AM IST

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वीकेंड का वार में होने वाले एविक्शन को लेकर फैंस अक्सर इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि जनता के वोटों से फैसला हुआ है. लेकिन असली सच यह है कि एलिमिनेशन भी पूरी तरह स्क्रिप्टेड होता है. कौन किस हफ्ते घर से बेघर होगा और कौन कितने हफ्ते तक टिकेगा, यह सब उनके साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट और मेकर्स की स्ट्रेटजी के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है.

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हर कंटेस्टेंट की फीस उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में तय कर दी जाती है. लेकिन अगर किसी कंटेस्टेंट का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए या वह शो के प्रेशर को न झेल पाए और बीच में ही बाहर जाना चाहे, तो उसे करोड़ों का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ता है. कॉन्ट्रैक्ट के कानूनी शिकंजे में बंधे होने के कारण वे चाहकर भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते.

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घर के अंदर हर सुबह बजने वाला वो तेज म्यूजिक और कंटेस्टेंट्स का गार्डन एरिया में भागकर डांस करना आपको असली लगता होगा. लेकिन यह भी एक झूठ है. कंटेस्टेंट्स असल में सुबह जल्दी नहीं उठते. उनके सोने और जगने का टाइम इस बात पर निर्भर करता है कि पिछली रात शूटिंग किस समय खत्म हुई थी. सुबह का वो अलार्म सिर्फ एडिटेड एपिसोड का हिस्सा होता है.

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टीवी पर कंटेस्टेंट्स को बाथरूम साफ करते और बर्तन धोते देखकर आप सोचते होंगे कि ये लोग कितने मेहनती हैं. लेकिन यह सब सिर्फ कैमरे के सामने का ड्रामा है. सच तो यह है कि जब रात को कैमरे बंद होते हैं या लाइट्स ऑफ होती हैं, तब बिग बॉस की हाउस हेल्प यानी बाहर से सफाई कर्मचारी अंदर आकर सफाई करते हैं. उस दौरान सभी कंटेस्टेंट्स को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति से संपर्क न कर सके.

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आपको लगता होगा कि सलमान खान वीकेंड का वार पर आकर अपनी मर्जी से सबकी क्लास लगाते हैं, लेकिन सच यह है कि उनका पूरा शो एक स्क्रिप्ट पर चलता है. इतना ही नहीं, सलमान को यह पूरा अधिकार होता है कि फाइनल टेलीकास्ट से पहले क्या टीवी पर दिखाया जाएगा और क्या छिपाया जाएगा. उनकी हर एक बात और कंटेस्टेंट्स की खिंचाई का यह खेल पहले से तय प्लान का हिस्सा होता है.

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बिग बॉस के इतिहास में एक ऐसा चौंकाने वाला वाकया भी हुआ है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है. सीजन 5 में महिला रेसलर सोनिका कालियारामन ने बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली थी, और वह उस वक्त प्रेग्नेंट थीं. हालांकि, मेकर्स को जब इसका अहसास हुआ या जब बात गंभीर लगी, तो उन्हें सिर्फ 8 दिनों के भीतर ही घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. वजह साफ थी कि घर के अंदर होने वाला हाई-वोल्टेज ड्रामा और लड़ाई-झगड़े होने वाले बच्चे की सेहत पर भारी पड़ सकते थे.

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बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच के नजदीकी लम्हे या रोमांस सबसे बड़ा हथियार माने जाते हैं. आकांक्षा पुरी और जेड हदीद का किसी सीजन में हुआ वो चर्चित किस आज भी लोगों को याद होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के अंदर जो दिखाया जाता है, उससे कहीं ज्यादा काटा-छाँटा जाता है? मेकर्स कई बार ऐसे बेडरूम सींस या इंटीमेट पलों को फुटेज से पूरी तरह गायब कर देते हैं जो परिवार के साथ बैठने लायक नहीं होते या सेंसर बोर्ड के दायरे में आ सकते हैं.

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