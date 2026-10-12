Bigg Boss Malayalam: पिता की रंगीन जिंदगी ने बेटी के मन में भर दी कड़वाहट? इंफ्लुएंसर के मर्दों से नफरत करने की वजह ने चौंकाया

श्रीलक्ष्मी अरैकल की ‘मर्दों से नफरत’ पर चर्चा के पीछे की कहानी

श्रीलक्ष्मी अरैकल कहती हैं कि उनके पिता के साथ उनके अनुभव और उनकी मां की मुश्किलों ने उनकी सोच को बनाया. जहां वह अपने पिता के व्यवहार से नाराज़ थीं, वहीं उनकी मां की कड़ी मेहनत ने उन्हें मज़बूत और आत्मनिर्भर बनाया. इससे सोशल मीडिया पर पुरुषों के बारे में उनके विचारों को लेकर बहस छिड़ गई है, कुछ लोग इसे औरतों से नफ़रत से जोड़ रहे हैं. हालांकि, किसी इंसान की पूरी सोच को एक शब्द में बताना आसान नहीं है. बिग बॉस में अपनी कहानी शेयर करके, श्रीलक्ष्मी ने अपने मुश्किल बचपन और अपनी पहचान खोजने के सफ़र की ओर ध्यान खींचा.