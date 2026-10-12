Bigg Boss Malayalam: पिता की रंगीन जिंदगी ने बेटी के मन में भर दी कड़वाहट? इंफ्लुएंसर के मर्दों से नफरत करने की वजह ने चौंकाया
Sreelakshmi Arackal: किसी की जिंदगी में कड़वाहट के पीछे कई बार ऐसे अनुभव छिपे होते हैं, जिनके बारे में दुनिया को पता तक नहीं होता. मलयालम बिग बॉस सीजन 8 में नजर आईं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल ने अपने बचपन से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा साझा किया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्हें पुरुषों से नफरत करने वाली कहा जाता है. इसके पीछे उनके पिता से जुड़ा अनुभव और मां का संघर्षपूर्ण जीवन बताया जाता है.
इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल के पिता ने 10 से 20 बार शादी की थी?
श्रीलक्ष्मी अरैकल ने शो के दौरान अपने पिता के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उनकी मां समेत लगभग 10 से 20 औरतों से शादी की थी. उन्होंने अपने पिता को शादी में धोखेबाज बताया. श्रीलक्ष्मी के मुताबिक, उनके पिता के बर्ताव ने उन्हें गुस्से और नाराजगी से भर दिया. इस अनुभव ने मर्दों के प्रति उनके नज़रिए पर असर डाला.
श्रीलक्ष्मी की मां ने अकेले ही परिवार को संभाला
श्रीलक्ष्मी ने अपनी मां को अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल बताया. उन्होंने बताया कि उनके जन्म के छह महीने बाद ही उनकी मां को काम पर जाना पड़ा. घर की ज़िम्मेदारियां ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर आ गईं, क्योंकि उनकी दादी अक्सर बीमार रहती थीं. इतने मुश्किल हालात के बावजूद, हार मानने के बजाय, उनकी मां ने परिवार को संभाला और अपनी बेटी को पालने के लिए बहुत मेहनत की.
पेंटिंग से लेकर रबर टैपिंग तक, कई तरह के काम किए
श्रीलक्ष्मी के मुताबिक, उनकी मां ने परिवार चलाने के लिए कई तरह के काम किए. उन्होंने पेंटिंग भी की और रबर टैपिंग जैसे मेहनत के काम भी किए. इसके अलावा, उनकी मां भी ऐसे काम करती थीं जो आम तौर पर मर्दों से जुड़े होते हैं. अपनी मां को मुश्किलों का सामना करते देखकर, श्रीलक्ष्मी ने कम उम्र में ही आत्मनिर्भर होना सीख लिया.
छठी और सातवीं क्लास से श्रीलक्ष्मी ने आत्मनिर्भरता सीखा
श्रीलक्ष्मी ने बताया कि उन्हें छोटी उम्र से ही घर के ज़रूरी काम करने की आदत हो गई थी. छठी और सातवीं क्लास में, उन्होंने अकेले किराने की दुकान जाना शुरू कर दिया. उनके लिए, ये सिर्फ़ रोज़ के काम नहीं थे, बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखने का भी हिस्सा थे. उनकी मां की कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सिखाया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है.
श्रीलक्ष्मी की गरीबी सफलता में बदली
श्रीलक्ष्मी के मुताबिक, पैसे की तंगी उनकी पढ़ाई का मुख्य कारण थी. उनके जन्म के बाद, उनकी मां को लगा कि उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, लेकिन उनकी बेटी के पढ़ाई के प्रदर्शन ने उन्हें उम्मीद दी. श्रीलक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने पहली क्लास से ही अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया और बाद में B.Sc. फ़िज़िक्स में रैंक हासिल की. उनके लिए, पढ़ाई सिर्फ़ एक डिग्री नहीं थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी बदलने का एक रास्ता थी.
श्रीलक्ष्मी अरैकल की ‘मर्दों से नफरत’ पर चर्चा के पीछे की कहानी
श्रीलक्ष्मी अरैकल कहती हैं कि उनके पिता के साथ उनके अनुभव और उनकी मां की मुश्किलों ने उनकी सोच को बनाया. जहां वह अपने पिता के व्यवहार से नाराज़ थीं, वहीं उनकी मां की कड़ी मेहनत ने उन्हें मज़बूत और आत्मनिर्भर बनाया. इससे सोशल मीडिया पर पुरुषों के बारे में उनके विचारों को लेकर बहस छिड़ गई है, कुछ लोग इसे औरतों से नफ़रत से जोड़ रहे हैं. हालांकि, किसी इंसान की पूरी सोच को एक शब्द में बताना आसान नहीं है. बिग बॉस में अपनी कहानी शेयर करके, श्रीलक्ष्मी ने अपने मुश्किल बचपन और अपनी पहचान खोजने के सफ़र की ओर ध्यान खींचा.