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Bigg Boss Love Triangles: अट्रैक्शन, प्यार और धोखा! Bigg Boss के घर में बने 6 Love Triangle, कौन किसके प्यार में हुआ था गिरफ्तार?

Bigg Boss Love Triangles: लव ट्रायंगल लंबे समय से टीवी शो का मेन हिस्सा रहे हैं. एक अच्छा लव ट्रायंगल टीवी को मसाला और हाँ TRP के साथ सबसे अच्छा बनाता है. हम टीवी शो में ऐसा बहुत देखते हैं लेकिन यहाँ हम उन लव ट्रायंगल की लिस्ट दे रहे हैं जो ‘बिग बॉस’ के घर के अंदर बने थे.


By: Heena Khan | Published: September 12, 2026 10:59:39 AM IST

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अनुपमा वर्मा – आर्यन वैद- रागिनी शेट्टी

‘बिग बॉस’ का पहला सीज़न इन तीन हाउसमेट्स के लव ट्रायंगल के साथ शुरू हुआ था. रागिनी शेट्टी, जो बिग बॉस में एक नॉन-सेलिब्रिटी थीं, घर में आने के बाद थोड़ी फेमस हुईं. उन्हें घर के हॉटी आर्यन वैद पर बहुत बड़ा क्रश था, जिसने मॉडल अनुपमा वर्मा को प्रपोज़ किया. बदकिस्मती से उनमें से कोई भी एक साथ नहीं हो सका.

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पायल रोहतगी – राहुल महाजन – मोनिका बेदी

राहुल महाजन और पायल के बिग बॉस के घर में आने से पहले ही डेटिंग की अफवाहें थीं. दोनों ने घर में एक स्पार्क के साथ एंट्री की और उनके कामों से यह साफ हो गया, खासकर उनका स्विमिंग-पूल-टाइम. लेकिन मोनिका बेदी के घर में आने के बाद, राहुल की लॉयल्टी और फोकस मोनिका पर शिफ्ट हो गया. राहुल को अचानक मोनिका बेदी के साथ फ़्लर्ट करते देखा गया और उन्होंने पायल को उनसे ब्रेकअप करने के लिए लगभग प्रपोज़ कर दिया.

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तनाज़ ईरानी – बख्तियार ईरानी – क्लाउडिया सिसला

बख्तियार बिग बॉस के घर में जर्मन ब्यूटी क्लाउडिया के साथ फ़्लर्ट करके एक अलग ही लेवल पर चले गए. बख्तियार ने क्लाउडिया के साथ फ़्लर्ट करने और उनके करीब आने की कोशिश की, तब भी जब उनकी पत्नी तनाज़ भी घर में थीं. उनके मशहूर पूल वाले वाकये ने सभी को हैरान कर दिया था. इस सीन के तुरंत बाद, बख्तियार को अपनी पत्नी तनाज़ का सामना करना पड़ा और बड़ी चालाकी से उन्होंने अपने तरीके सुधार लिए.

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वीना मलिक – अश्मित पटेल – सारा खान

बिग बॉस के घर में उनका केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था. सारा और अश्मित बिग बॉस के घर में एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे. उन्होंने सब कुछ एक साथ किया और हर समय साथ रहते थे. लेकिन जल्द ही जब सारा एलिमिनेट हो गईं, तो अश्मित का ध्यान पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक पर चला गया. जब तक सारा घर में वापस आईं, तब तक उन्हें अश्मित की छोटी बहन बना दिया गया था.

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शोनाली नागरानी – सिद्धार्थ भारद्वाज – विदा समदज़ई

वो यंग, ​​एनर्जेटिक और एंटरटेनिंग थे. उनके अच्छे लुक्स और फ्लर्ट करने वाले नेचर ने उन्हें महिलाओं का फेवरेट बना दिया था. सिद्धार्थ ने अपना समय और उत्साह बर्बाद किए बिना, शोनाली और विदा दोनों के साथ एक साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया. सीज़न खत्म होने के बाद, तीनों ने अलग-अलग रास्ते अपनाने का फैसला किया.

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कुशाल टंडन – गौहर खान – एजाज खान

यह मामला निश्चित रूप से लव ट्रायएंग के लिए एकदम सही था. एजाज ने गौहर को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यह विनर गौहर खान को प्रभावित नहीं कर सका. कुशा टंडन ने गौहर को जिताने में ब्राउनी पॉइंट्स हासिल किए जब उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया और एक-दूसरे से बहुत प्यार करते दिखे. बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद भी इस कपल ने डेट किया लेकिन लंबे समय तक नहीं चल सका.

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