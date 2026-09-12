Bigg Boss Love Triangles: अट्रैक्शन, प्यार और धोखा! Bigg Boss के घर में बने 6 Love Triangle, कौन किसके प्यार में हुआ था गिरफ्तार?

कुशाल टंडन – गौहर खान – एजाज खान

यह मामला निश्चित रूप से लव ट्रायएंग के लिए एकदम सही था. एजाज ने गौहर को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यह विनर गौहर खान को प्रभावित नहीं कर सका. कुशा टंडन ने गौहर को जिताने में ब्राउनी पॉइंट्स हासिल किए जब उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया और एक-दूसरे से बहुत प्यार करते दिखे. बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद भी इस कपल ने डेट किया लेकिन लंबे समय तक नहीं चल सका.