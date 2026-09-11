Bigg Boss Intimate Moments: बिस्तर पर लिपटा-चिपटी, बाथरूम भी नहीं छोड़ा; बिग बॉस के इन कपल्स ने पार की बेशर्मी की सारी हदें

Bigg Boss Romantic Couples: बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स का एक-दूसरे के करीब आना कोई नई बात नहीं है. लंबे समय तक एक साथ रहने और साथ में कई उतार-चढ़ाव देखने के कारण कई कंटेस्टेंट्स के बीच प्यार और खास रिश्ता बन जाता है. कुछ कंटेस्टेंट्स कैमरे के सामने भी अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करते हैं और एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताते नजर आते हैं. पिछले कुछ सीजन्स में ऐसे कई कपल्स देखने को मिले हैं, जिनकी नजदीकियों ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. हालांकि, घर के माहौल और कैमरों की मौजूदगी के बीच इन रिश्तों को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग रही हैं.