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Bigg Boss Intimate Moments: बिस्तर पर लिपटा-चिपटी, बाथरूम भी नहीं छोड़ा; बिग बॉस के इन कपल्स ने पार की बेशर्मी की सारी हदें

Bigg Boss Romantic Couples: बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स का एक-दूसरे के करीब आना कोई नई बात नहीं है. लंबे समय तक एक साथ रहने और साथ में कई उतार-चढ़ाव देखने के कारण कई कंटेस्टेंट्स के बीच प्यार और खास रिश्ता बन जाता है. कुछ कंटेस्टेंट्स कैमरे के सामने भी अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करते हैं और एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताते नजर आते हैं. पिछले कुछ सीजन्स में ऐसे कई कपल्स देखने को मिले हैं, जिनकी नजदीकियों ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. हालांकि, घर के माहौल और कैमरों की मौजूदगी के बीच इन रिश्तों को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग रही हैं.


By: Heena Khan | Published: September 11, 2026 1:23:40 PM IST

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ईशान सहगल और मीशा अय्यर

सिर्फ़ एक हफ़्ते में, बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट ईशान सहगल और मीशा अय्यर एक-दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि घर में उनका किस करना और गले लगना आम बात हो गई है. दोनों को अब अक्सर एक-दूसरे को किस करते, गले मिलते और बिस्तर पर एक साथ लेटे हुए देखा जाता है. वे घर के पहले ऑफिशियल कपल हैं.

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एजाज खान और पवित्रा पुनिया

दोनों को बिग बॉस 14 में एक-दूसरे में प्यार मिला. भले ही उनके बीच कई लड़ाइयां हुईं, लेकिन इस दौरान वे और करीब आ गए. दोनों को अक्सर गले मिलते और किस चुराते हुए देखा गया. शो के बाद भी, वे अभी भी साथ हैं और जल्द ही शादी करने का इंतज़ार कर रहे हैं.

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पुनीश शर्मा और बंदगी कालरा

बिग बॉस 11 में कंटेस्टेंट के तौर पर दिखे पुनीश शर्मा और बंदगी कालरा ने अक्सर एक-दूसरे के साथ लंबे पैशनेट किस किए. उन्हें घर के रेस्ट रूम में मेक आउट करते हुए भी कैमरों ने कैप्चर किया था. जब उन्होंने कैमरा ज़ूम इन करते देखा तो वे रुक गए. सलमान खान ने उन्हें नेशनल टीवी पर देखे जाने के बारे में चेतावनी दी थी.

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बानी जे और गौरव चोपड़ा

बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट बानी जे और गौरव चोपड़ा घर में एक-दूसरे के प्यार में नहीं पड़े, लेकिन जब एक टास्क की बात आई जिसमें उन्हें एक साथ बाथटब में उतरना था, तो दोनों ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई. उन्होंने ऑन-स्क्रीन काफी स्टीमी मोमेंट्स क्रिएट किए.

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कीथ सेक्वेरा और रोशेल राव

बिग बॉस 9 में, कीथ सेक्वेरा और रोशेल राव ने एक कपल के तौर पर एंट्री की थी. दोनों घर में एक-दूसरे के करीब रहे. उनके रहने की सबसे खास बात स्विमिंग पूल में उनका रोमांटिक डांस था. वे अक्सर एक-दूसरे को पैशनेट किस करते थे.

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गौतम गुलाटी और डायंड्रा सोरेस

गौतम गुलाटी और डायंड्रा सोरेस बिग बॉस 8 में एक साथ आए थे. उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान तब खींचा जब डायंड्रा एक बार गौतम को बाथरूम ले गईं. उन्होंने एक एपिसोड में उनके गाल पर किस भी किया था.

Tags:
bigg boss 20Bigg boss romance
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