बिग बॉस के इतिहास के 5 सबसे विवादित कांड, जिन्हें फैमिली के साथ देखने से पहले आप भी सोचेंगे दो बार; खूब मचा था बवाल

सोनाली ने अली को मारा था थप्पड़

बिग बॉस 8 में सोनाली राउत ने अली कुली मिर्जा को थप्पड़ मार दिया था. दरअसल, पुनीत और अली के बीच बहस के दौरान अली पर सोनाली और उपेन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा. गुस्से में सोनाली ने अली को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद अली भड़क गए और बिग बॉस से शिकायत की. मामले में बिग बॉस ने सोनाली को सजा देते हुए पूरे शो के लिए नॉमिनेट कर दिया.