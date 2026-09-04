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बिग बॉस के इतिहास के 5 सबसे विवादित कांड, जिन्हें फैमिली के साथ देखने से पहले आप भी सोचेंगे दो बार; खूब मचा था बवाल

Bigg Boss Controversial Moments: बिग बॉस 20 आगामी 6 सितंबर से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होगा. इस शो में खूब ड्रामा देखने को मिलता है. बिग बॉस के इतिहास में कई बार तो प्रतियोगियों में ऐसी बहस हुई कि गाली गलौज और हाथापाई की नौबत आ गई. आज हम आपको कुछ ऐसे विवादित कांड के बारे में बताएंगे, जिसमें खूब मचा था बवाल. चलिए जानते हैं उनके बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 4, 2026 3:23:30 PM IST

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राखी सावंत और कश्मीरा शाह

बिग बॉस के पहले सीजन में राखी सावंत और कश्मीरा शाह की दुश्मनी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. कश्मीरा ने घरवालों को राखी के खिलाफ भड़काया, वहीं अमित साध से महज एक मग को लेकर राखी की भिड़ंत हो गई थी. छोटे-छोटे मुद्दों पर हुए इन झगड़ों ने शो में जमकर ड्रामा पैदा किया था.

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सोनाली ने अली को मारा था थप्पड़

बिग बॉस 8 में सोनाली राउत ने अली कुली मिर्जा को थप्पड़ मार दिया था. दरअसल, पुनीत और अली के बीच बहस के दौरान अली पर सोनाली और उपेन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा. गुस्से में सोनाली ने अली को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद अली भड़क गए और बिग बॉस से शिकायत की. मामले में बिग बॉस ने सोनाली को सजा देते हुए पूरे शो के लिए नॉमिनेट कर दिया.

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कमाल राशिद खान

कमाल राशिद खान, जिन्हें केआरके के नाम से जाना जाता है, का बिग बॉस सीजन 3 में रोहित वर्मा के साथ जमकर झगड़ा हुआ था. इस झगड़े में, केआरके ने गुस्से में आकर रोहित पर बोतल फेंक दी थी, जिसके चलते उन्हें घर से तुरंत बाहर निकाल दिया गया था.

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बानी जे और लोपमुद्रा की फाइट

बिग बॉस 10 में कॉल सेंटर टास्क के दौरान बानी जे और लोपामुद्रा राउत के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बानी जे ने राउत के गले पर वार करने की कोशिश की. इस लड़ाई में दोनों को गंभीर चोटें आईं और यह घटना शो के लिए आलोचना का निशाना बन गई.

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डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी के बीच की झड़प

बिग बॉस सीजन 6 में डॉली बिंद्रा, जिन्हें डॉली बिंद्रा के नाम से भी जाना जाता था, ने शो में लगभग सभी से लड़ाई की. भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी के साथ उनका जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने उन्हें अपशब्द कहे और दोनों के बीच तीखी बहस हुई. डॉली बिंद्रा का ‘बाप पे मत जाना’ वाला डायलॉग उनकी पहचान बन गया और आज भी उन्हें इसी के लिए याद किया जाता है.

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