Big Boss के 8 दिग्गज होस्ट, जिनकी कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड: सलमान खान से सौरव गांगुली तक, वीकेंड के चंद घंटों में छाप रहे हैं करोड़ों!

Highest Paid Bigg Boss Hosts: बिग बॉस का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में घर के अंदर होने वाली भयंकर लड़ाइयां, चीख-पुकार और मसालेदार ड्रामे की तस्वीरें घूमने लगती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शो की टीआरपी इन झगड़ों से चलती है, उसके वीकेंड के एपिसोड्स में आने वाले होस्ट्स की कमाई देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं? जी हां, सलमान खान से लेकर विजय सेतुपति और नागार्जुन तक, ये सारे सुपरस्टार्स वीकेंड के कुछ घंटों के लिए जो फीस वसूलते हैं, वह किसी बड़े ब्लॉकबस्टर बजट फिल्म से भी ज्यादा होती है. बिग बॉस सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि एक ऐसा बड़ा कमर्शियल किंगडम बन चुका है, जहां होस्ट्स की कमाई के आंकड़े सुनकर अच्छे-अच्छे अमीर भी चक्कर खा जाएं. कौन सा होस्ट सबसे ज्यादा मालामाल है और किस रीजनल स्टार की फीस ने इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है? आइए जानते हैं कि कौन सा सुपरस्टार घर के अंदरवालों से ज्यादा बाहर रहकर अपनी फीस से तहलका मचा रहा है.S