Big Boss के 8 दिग्गज होस्ट, जिनकी कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड: सलमान खान से सौरव गांगुली तक, वीकेंड के चंद घंटों में छाप रहे हैं करोड़ों!
Highest Paid Bigg Boss Hosts: बिग बॉस का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में घर के अंदर होने वाली भयंकर लड़ाइयां, चीख-पुकार और मसालेदार ड्रामे की तस्वीरें घूमने लगती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शो की टीआरपी इन झगड़ों से चलती है, उसके वीकेंड के एपिसोड्स में आने वाले होस्ट्स की कमाई देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं? जी हां, सलमान खान से लेकर विजय सेतुपति और नागार्जुन तक, ये सारे सुपरस्टार्स वीकेंड के कुछ घंटों के लिए जो फीस वसूलते हैं, वह किसी बड़े ब्लॉकबस्टर बजट फिल्म से भी ज्यादा होती है. बिग बॉस सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि एक ऐसा बड़ा कमर्शियल किंगडम बन चुका है, जहां होस्ट्स की कमाई के आंकड़े सुनकर अच्छे-अच्छे अमीर भी चक्कर खा जाएं. कौन सा होस्ट सबसे ज्यादा मालामाल है और किस रीजनल स्टार की फीस ने इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है? आइए जानते हैं कि कौन सा सुपरस्टार घर के अंदरवालों से ज्यादा बाहर रहकर अपनी फीस से तहलका मचा रहा है.S
8. रितेश देशमुख: मराठी वर्जन के नए और एनर्जेटिक होस्ट
महाराष्ट्र के चहेते स्टार रितेश देशमुख भी अब इस मेगा फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन चुके हैं और मराठी बिग बॉस की बागडोर अपने हाथों में संभाल रहे हैं. अपनी बेहतरीन कॉमिक और होस्टिंग स्किल्स से वह दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. हालांकि अन्य बड़े सुपरस्टार्स के मुकाबले उनकी फीस के आंकड़े अलग हैं. रिपोर्टों की मानें तो एक्टर पर एपिसोड 50 लाख रुपये और प्रति सीजन करीब 8 से 10 करोड़ फीस ले रहे हैं जिसका नतीजा टीआरपी के जरिए सामने आ रहा है.
7. कमल हसन: साउथ के लीजेंड का पुराना जलवा
कमल हासन ने लंबे समय तक तमिल बिग बॉस को होस्ट किया और अपनी बेबाक राय तथा इंटेलिजेंस से शो को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया. हालांकि अब उन्होंने इस सफर से किनारा कर लिया है, लेकिन जब वह शो का हिस्सा थे, तब उनकी गिनती भी सबसे ज्यादा फीस पाने वाले दिग्गज होस्ट्स में होती थी. अनुमान है कि दिग्गज एक्टर ने शो होस्ट करके ₹130 करोड़ से ₹135 करोड़ कमाए.
6. किच्चा सुदीप: कन्नड़ बिग बॉस का दमदार चेहरा
कन्नड़ वर्जन में अपनी कड़क आवाज और शानदार अंदाज से घर के कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले किच्चा सुदीप की फीस भी कम चौंकाने वाली नहीं है. बिग बॉस कन्नड़ के लिए उनकी अनुमानित कमाई करीब 20 करोड़ रुपए है, जिसमें उनका हर वीकेंड का एपिसोड लगभग 2 करोड़ रुपए बैठता है. सुदीप का अंदाज ही ऐसा है कि दर्शक उनके वीकेंड एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
5. मोहनलाल: मलयालम बिग बॉस के शुरुआती पिलर
मोहनलाल केरल के इस पॉपुलर शो के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं. वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल इस पूरे प्रोग्राम की शूटिंग के लिए सिर्फ 20 दिन का समय देते हैं और इसके बदले में वह करीब 30 करोड़ रुपए की सीजन फीस अपने नाम करते हैं. शो के साथ उनकी यह लंबी और मजबूत बॉन्डिंग उनके स्टारडम को और पुख्ता करती है.
4. नागार्जुन: तेलगु वर्जन में लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी
तेलगु बिग बॉस की जान बन चुके नागार्जुन की फीस में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त उछाल आया है. साल 2019 में जब उन्होंने इस शो को होस्ट करना शुरू किया था, तब उनकी फीस करीब 10 करोड़ रुपए थी, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़कर 2025 तक लगभग 35 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है. उनकी यह बढ़ती हुई फीस दर्शकों के बीच उनकी तगड़ी डिमांड और लोकप्रियता की साफ गवाही देती है.
3. विजय सेतुपति: तमिल वर्जन में साउथ का जलवा
कमल हासन के बाद तमिल बिग बॉस की कमान संभालने वाले 'मक्कल सेलवन' विजय सेतुपति भी कमाई के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह प्रति वीकेंड 3 से 4 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं, जबकि पूरे सीजन की उनकी कुल कमाई 75 करोड़ से 80 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है. अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए मशहूर सेतुपति ने इस शो में अपनी अलग ही धाक जमा रखी है.
2. सौरव गांगुली: बंगाल के दादा का हैरान करने वाला पैकेज
क्रिकेट के मैदान पर छक्के-छक्के छुड़ाने वाले 'दादा' यानी सौरव गांगुली अब बिग बॉस बांग्ला सीजन 3 की होस्टिंग से सनसनी मचा रहे हैं. जियोस्टार द्वारा इस शो को कई भाषाओं में एक साथ एक्सपैंड किए जाने के बीच, सौरव गांगुली का पैकेज 125 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है. खेल के मैदान से सीधे रिएलिटी टीवी के मंच पर उतरे दादा का यह चौंकन्ना कर देने वाला कमर्शियल डील फ्रेंचाइजी के इतिहास के सबसे बड़े और आई-कैचिंग पैकेजेस में से एक माना जा रहा है.
1. सलमान खान: सबसे महंगे और बेताज बादशाह
रियालिटी शो का लैंडमार्क बन चुके बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान बिग बॉस की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले होस्ट हैं. सीजन 4 से शो की कमान संभालने वाले 'सुल्तान' सलमान खान वीकेंड के वार को एक महा-इवेंट बना देते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पूरे सीजन के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए तक की भारी-भरकम रकम वसूलते हैं और हर वीकेंड एपिसोड के लिए उनकी फीस 15 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा है. ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आधिकारिक आंकड़े भले ही सीक्रेट रखे जाते हैं, लेकिन वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि कमाई के मामले में भाईजान का मुकाबला कोई दूसरा होस्ट दूर-दूर तक नहीं कर सकता.