आग लगा दी आग! 40 साल की रश्मि देसाई की सिजलिंग अदाएं; तस्वीरें देख दिल हार बैठे फैंस

Rashmi Desai : टीवी एक्टर्स रश्मि देसाई (Resai Desai) का असली नाम शिवानी देसाई है. बिग बॉस 13 के घर से निकलने के बाद एक्ट्रेस बहुत बदल गई हैं. उन्होंने बोल्ड फोटोशूट के ज़रिए अपनी “संस्कारी बहू” वाली इमेज बदलने की कोशिश की है. वह और भी ज़्यादा स्टाइलिश और फैशनेबल हो गई हैं. उन्होंने और भी ग्लैमरस-गॉर्जियस दिखने के लिए कुछ पाउंड वजन कम किया है. रश्मि कॉमेडी सर्कस, जरा नचके दिखा, क्राइम पेट्रोल, खतरों के खिलाड़ी, अधूरी कहानी हमारी, इश्क का रंग सफेद, उतरन, नागिन 4 और बिग बॉस 14 जैसे शोज़ में नजर आ चुकी हैं.