आग लगा दी आग! 40 साल की रश्मि देसाई की सिजलिंग अदाएं; तस्वीरें देख दिल हार बैठे फैंस

Rashmi Desai : टीवी एक्टर्स रश्मि देसाई (Resai Desai) का असली नाम शिवानी देसाई है. बिग बॉस 13 के घर से निकलने के बाद एक्ट्रेस बहुत बदल गई हैं. उन्होंने बोल्ड फोटोशूट के ज़रिए अपनी “संस्कारी बहू” वाली इमेज बदलने की कोशिश की है. वह और भी ज़्यादा स्टाइलिश और फैशनेबल हो गई हैं. उन्होंने और भी ग्लैमरस-गॉर्जियस दिखने के लिए कुछ पाउंड वजन कम किया है. रश्मि कॉमेडी सर्कस, जरा नचके दिखा, क्राइम पेट्रोल, खतरों के खिलाड़ी, अधूरी कहानी हमारी, इश्क का रंग सफेद, उतरन, नागिन 4 और बिग बॉस 14 जैसे शोज़ में नजर आ चुकी हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: February 13, 2026 11:55:02 AM IST

1/7

रश्मि देसाई का ट्रांसफॉर्मेशन

बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रश्मि देसाई ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको हैरान कर दिया है. एक्ट्रेस इन तस्वीरों में बहुत हॉट लग रही हैं.

2/7

रश्मि देसाई का फैशन स्टाइल

रश्मि देसाई अपने हाल के कुछ फैशन आउटिंग्स में कमाल लगती हैं और आप इन क्लिक्स को मिस नहीं कर सकते.

3/7

रश्मि देसाई का फैशन सेंस

रश्मि अपने स्टाइल के साथ काफी एक्सपेरिमेंटल रही हैं और उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है.

4/7

सोशल मीडिया पर एक्टिव

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती है.

5/7

बोल्ड एक्ट्रेस रश्मि देसाई

इस तस्वीर में रश्मि काफी खूबसूरत और बोल्ड नजर आ रही हैं. उनकी अदाओं पर फैंस की नजरें टिक चुकी हैं.

6/7

रश्मि का शानदार लुक और स्टाइल

रश्मि ने अपनी बोल्ड और खूबसूरत अदाओं से दर्शकों का ध्यान हमेशा अपनी तरफ खींचा है. फैंस उनके शानदार लुक और स्टाइल की अक्सर तारीफ करते हैं.

7/7

फैंस के लिए इंस्पिरेशन

ऑन-स्क्रीन और सोशल मीडिया दोनों पर अपनी मैग्नेटिक प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली रश्मि अपने फैंस के लिए हमेशा इंस्पिरेशन बनी हुई हैं.

