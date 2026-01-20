  • Home>
  बाप पर मत जाना…ये है 'बिग बॉस' की सबसे खतरनाक कंटेस्टेंट, विवादों से रहा पुराना नाता

बाप पर मत जाना…ये है ‘बिग बॉस’ की सबसे खतरनाक कंटेस्टेंट, विवादों से रहा पुराना नाता

 
Dolly Bindra: आज मशहूर बॉलीवुड एक्टर और रियलिटी शो की कंट्रोवर्सी क्वीन डॉली बिंद्र अपना जन्मदिन मना रही है. उनका जन्म 1970 में हुआ था. डॉली अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. 1970 में जन्मीं डॉली ने अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज से हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं. 


By: Preeti Rajput | Last Updated: January 20, 2026 11:43:34 AM IST

बाप पर मत जाना…ये है ‘बिग बॉस’ की सबसे खतरनाक कंटेस्टेंट, विवादों से रहा पुराना नाता - Photo Gallery
1/6

शुरुआती जीवन और परिवार

डॉली बिंद्रा का जन्म 20 जनवरी 1970 को मुंबई में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था. उनकी मां का नाम जसवंत कौर है और एक बहन भी हैं. बचपन से ही एक्टिंग में रुची रखने वाली डॉली ने 18 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा.

2/6

फिल्मी करियर का आरंभ

1996 में डॉली ने डेब्यू किया फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उन्होंने भगवंती का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सर्पोटिंग किरदार निभाया था. जैसे ख़िलाड़ी 420, बिच्छू, गदर: एक प्रेम कथा, स्टाइल, मैंने प्यार क्यों किया? हाल ही में गदर 2 में समीरा खान का किरदार में डॉली बिंद्रा नजर आईं थीं.

3/6

बिग बॉस 4 में धमाल

2010 में बिग बॉस सीजन 4 में एंट्री लेकर डॉली ने घर में अपनी बेबाकी और गुस्से से सबको हैरान कर दिया. उनका फेमस डायलॉग "बाप पे मत जाना" आज भी मीम्स और वायरल क्लिप्स में वायरल होता रहता है. वे फाइनलिस्ट रहीं और 3rd रनर-अप बनीं.

4/6

कंट्रोवर्सी क्वीन डॉली बिंद्रा

डॉली ने अपनी अब तक की जिंदगी में कई सेलेब्स से पंगा लिया, जैसे राखी सावंत, मनोज तिवारी आदि. उनकी आउटस्पोकेन नेचर ने हमेशा उनकी चर्चाओं में रखा है. यहां तक कि वह मीम्स, ट्रोल्स और मिमिक्री से घबराती नहीं थीं. वह हमेशा खुलकर बात करती हैं.

5/6

शादी और पर्सनल लाइफ

डॉली की शादी दुबई के बिजनेसमैन कैजाद किरमानी से हुई थी. वह दुबई में रहती हैं और कोई बच्चे नहां है. शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया था.

6/6

अब क्या कर रही हैं डॉली?

फिलहाल डॉली दुबई शिफ्ट हो चुकी हैं और अपना खुद का बिजनेस चला रही हैं. वे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इंटरव्यू देती हैं और कभी-कभी मुंबई आकर फिल्म स्क्रीनिंग या इवेंट्स में दिखती हैं.

