बाप पर मत जाना…ये है ‘बिग बॉस’ की सबसे खतरनाक कंटेस्टेंट, विवादों से रहा पुराना नाता

Dolly Bindra: आज मशहूर बॉलीवुड एक्टर और रियलिटी शो की कंट्रोवर्सी क्वीन डॉली बिंद्र अपना जन्मदिन मना रही है. उनका जन्म 1970 में हुआ था. डॉली अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. 1970 में जन्मीं डॉली ने अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज से हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं.