स्वामी ओम के पेशाब कांड से लेकर सलमान के प्रियंका जग्गा को लताड़ने तक, Bigg Boss के सबसे तगड़े विवाद

स्वामी ओम के पेशाब कांड से लेकर सलमान के प्रियंका जग्गा को लताड़ने तक, Bigg Boss के सबसे तगड़े विवाद
Bigg Boss controversies: सबसे ज़्यादा विवादित रियलिटी शो में से एक, ‘बिग बॉस’, भारतीय टेलीविज़न पर हर साल आता है. शारीरिक हिंसा से लेकर रिश्तों के टूटने तक, इस शो में सब कुछ हुआ है, और दर्शकों ने यह सब देखा है. वहीं कल रात बिग बॉस 19 का विनर भी घोषित हो चुका. इस सीजन के विजेता गौरव खन्ना रहे हैं. इस समय, हम बिना किसी विवाद के किसी सीज़न की कल्पना भी नहीं कर सकते. कुछ कंटेस्टेंट विवाद खड़ा करने के लिए बड़ी-बड़ी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जबकि दूसरे जैसे-जैसे सफर में आगे बढ़ते हैं, उसमें गहराई से डूब जाते हैं. किसी भी तरह से, आखिर में दर्शक ही हंसते हैं और हर साल और ज़्यादा ड्रामा और गॉसिप के लिए वापस आते रहते हैं. चलिए शो के सबसे ज़्यादा चर्चित विवादों पर एक नज़र डालते हैं.
अविनाश मिश्रा की लव लाइफ
एक्टर अविनाश मिश्रा की लव लाइफ 'बिग बॉस 18' का एक हाईलाइट थी. हालांकि, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात तब और बढ़ गई जब रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट कशिश कपूर ने मिश्रा पर वुमेनाइज़र होने का आरोप लगाया. इस मुद्दे पर उनका शो के होस्ट सलमान खान से भी झगड़ा हुआ.
ईशा मालवीय का एक्स और प्रेजेंट
सोचिए कि आप 3 महीने तक अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के साथ एक ही घर में फंसी हुई हैं. अगर यह काफी नहीं है, तो सोचिए कि उसी समय आपका करंट बॉयफ्रेंड भी घर में आ जाए. यह सिचुएशन ही काफी कन्फ्यूजिंग लगती है, है ना? बिग बॉस 17' में टेलीविज़न एक्ट्रेस ईशा मालवीय के साथ ठीक ऐसा ही हुआ. शो की शुरुआत मालवीय और उनके एक्स, अभिषेक कुमार के BB हाउस में एक साथ रहने से हुई, लेकिन तब हालात बदल गए जब उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड, समर्थ जुरेल ने शो में एंट्री की.
शालिन और टीना की नकली रोमांस
हर सीज़न की अपनी एक लव स्टोरी होती है, और सीज़न 16 को टेलीविज़न एक्टर्स शालिन भनोट और टीना दत्ता के रोमांस से पहचाना गया. उनके रिश्ते का सबसे खास पल तब आया जब दत्ता को शो से बाहर कर दिया गया, क्योंकि भनोट ने उन्हें बचाने के बजाय शो की प्राइज मनी बचाने का फैसला किया.
बिग बॉस 13: जहां विवादों का बोलबाला था
जब शो के विवादित इतिहास की बात होती है, तो सीज़न 13 का ज़िक्र करना मुश्किल है. यह वो सीज़न था जिसमें एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज़ के बीच ज़बरदस्त झगड़े हुए जो लगभग हाथापाई तक पहुँच गए थे. यह वह सीज़न था जिसमें शुक्ला और एक्ट्रेस शहनाज़ गिल को प्यार हुआ. यह वह सीज़न था जिसमें पंजाब की कैटरीना कैफ (गिल) का मुकाबला ऐश्वर्या राय (हिमांशी खुराना) से हुआ.
स्वामी ओम का पेशाब कांड
बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट, जो सीज़न 10 में आए थे, उनका रियलिटी शो में सबसे ज़्यादा विवादित कार्यकाल रहा. एक टास्क के दौरान, उन्होंने साथी कंटेस्टेंट बानी जे और रोहन मेहरा पर पेशाब फेंक दिया था. इसके बाद, दोनों ने बाकी कंटेस्टेंट के साथ मिलकर शो के मेकर्स से शिकायत की.
सलमान ने प्रियंका जग्गा को लताड़ा
'बिग बॉस' के इतिहास में जग्गा अकेली ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने सलमान खान को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्हें अल्टीमेटम देना पड़ा. उन्होंने कहा, "मैं कलर्स टीवी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे इस शो में कभी वापस न लाएं. सिर्फ़ इस शो में ही नहीं, बल्कि इस चैनल पर भी नहीं. अगर वह कभी इस चैनल पर आई, तो मैं कलर्स के साथ फिर कभी काम नहीं करूंगा."