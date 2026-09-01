बिग बॉस में सलमान खान से लिया पंगा, फिर बदली जिंदगी! एक की तो हो गई मौत; जानिए कहां हैं अन्य कंटेस्टेंट्स

जुबैर खान

बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट जुबैर खान को एक ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड के दौरान सलमान खान ने घर की महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर जमकर फटकार लगाई थी. गुस्से में सलमान ने जुबैर को घर से बाहर निकलने के बाद सबक सिखाने तक की बात कही थी. बाद में घर से बेघर हुए जुबैर ने सलमान खान के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी. इसके बाद वो मनोरंजन जगत से लगभग गायब हो गए.