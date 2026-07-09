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Big Boss ने बर्बाद कर दी इन कंटेस्टेंट की जिंदगी: किसी को हुआ कैंसर, किसी ने छोड़ी दुनिया; जान लेने की हद तक पहुंचा डिप्रेशन!

Bigg Boss Controversy: इंडियन रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस’ का पहला टेलिकास्ट 3 नवंबर 2006 से 26 जनवरी 2007 तक कुल 86 दिनों तक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हुआ था. अभी तक शो के 19 सीजन हो चुके हैं लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित सीजन की बात करें तो सलमान खान की होस्टिंग वाले शो ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं. इसके पीछे सलमान का स्टाडम समझिए या फिर कंटेस्टेंट का गेम. ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले कंटेस्टेंट ने जमकर मीडिया में सुर्खियां बटोरी. लेकिन हर कोई बिग बॉस की ट्रॉफी घर नहीं ले जा पाया. बिग बॉस के रियालिटी शो को लेकर रूमर्स हैं, यहां से बाहर आने के बाद या तो कंटेस्टेंट पॉपुलर हो जाते हैं और उनका करियर एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाता है लेकिन कुछ कंटेस्टेंट की लाइफ 360 टर्न हो गई. कुछ कंटेस्टेंट गंभीर बीमारी हो गई जबकि कुछ दुनिया को ही अलविदा कह गए. आपको भी इनके जानकर हैरानी होगी-


By: Kajal Jain | Published: July 9, 2026 4:25:29 PM IST

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बिग बॉस सीजन-11 के दौरान सलमान खान के साथ कॉन्ट्रोवर्शियल बहस में पड़ने वाले कंटेस्टेंट जुबैर खान ने शो से बाहर आने के बाद अपनी आपबीती सुनाई. वो शो के दौरान ही दवाएं खाने लगे और नल्ला डॉन मिलने पर लोगों का गुस्सा झेलने के बाद लंबे समय तक डिप्रेशन में रहे. जुबैर खान अस्पताल में भी भर्ती रहे. नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी जान देने की भी कोशिश की.

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एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने बिग बॉस सीजन-13 में दमदार परफॉर्मेंस दी. एक्ट्रेस ने गेम को समझा और अपनी रियल पर्सनैलिटी लोगों के सामने रखी. हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी. दीपिका कक्कड़ की गेम में टिके रहने की एबिलिटीज ऐसी थीं कि एक्ट्रेस सिर्फ आखिर तक नहीं खेली, जीतकर ट्रॉफी घर भी ले गई. लेकिन कुछ समय बाद एक्ट्रेस को कैंसर हो गया और आज तक इलाज करा रही है.

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टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अक्षरा उर्फ हीना खान ने टेलीविजन इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया. बिग बॉस-21 में भी एक्ट्रेस का गेम निखर कर आया, हालांकि एक्ट्रेस ने गेम को नहीं जीता लेकिन लोगों के दिल पर गहरी छाप छोड़ी. लेकिन पॉपुलैरिटी का सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला. कुछ ही समय बाद एक्ट्रेस कैंसर का शिकार हो गई जिसकी पूरी जर्नी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर की.

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