Big Boss ने बर्बाद कर दी इन कंटेस्टेंट की जिंदगी: किसी को हुआ कैंसर, किसी ने छोड़ी दुनिया; जान लेने की हद तक पहुंचा डिप्रेशन!

Bigg Boss Controversy: इंडियन रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस’ का पहला टेलिकास्ट 3 नवंबर 2006 से 26 जनवरी 2007 तक कुल 86 दिनों तक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हुआ था. अभी तक शो के 19 सीजन हो चुके हैं लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित सीजन की बात करें तो सलमान खान की होस्टिंग वाले शो ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं. इसके पीछे सलमान का स्टाडम समझिए या फिर कंटेस्टेंट का गेम. ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले कंटेस्टेंट ने जमकर मीडिया में सुर्खियां बटोरी. लेकिन हर कोई बिग बॉस की ट्रॉफी घर नहीं ले जा पाया. बिग बॉस के रियालिटी शो को लेकर रूमर्स हैं, यहां से बाहर आने के बाद या तो कंटेस्टेंट पॉपुलर हो जाते हैं और उनका करियर एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाता है लेकिन कुछ कंटेस्टेंट की लाइफ 360 टर्न हो गई. कुछ कंटेस्टेंट गंभीर बीमारी हो गई जबकि कुछ दुनिया को ही अलविदा कह गए. आपको भी इनके जानकर हैरानी होगी-