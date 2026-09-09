Bigg Boss Controversy: सलमान खान के शो में नहीं चली मनमानी, इन 5 कंटेस्टेंट्स को भुगतना पड़ा खामियाजा; धक्के मार कर शो से किया बाहर
Bigg Boss Contestant: बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो कहा जाता है, इतना ही नहीं बिग बॉस घर के नियम तोड़ने वालों को कभी भी नहीं बख्शता. यही वजह है कि बिग बॉस में बिग बॉस का ऑर्डर न मानने पर बहुत बड़ा झटका लगता है, और सलमान खान का गुस्सा कंटेस्टेंट का अच्छा-खासा नुकसान कर देता था. आइए उन पांच कंटेस्टेंट पर एक नज़र डालते हैं जो नियम तोड़ने पर सलमान के गुस्से का शिकार हुए.
ज़ुबैर खान
इस सीरीज़ में सबसे पहले, हम बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट ज़ुबैर खान के बारे में बात करेंगे. ज़ुबैर खान शो में एक कॉमनर थे और उन्होंने पहले ही दिन बहुत हंगामा किया था. फिर उन्होंने पूरे हफ़्ते शो में महिलाओं के साथ गाली-गलौज और बेइज्जती की. उन्होंने अर्शी खान के लिए दो कौड़ी की औरत शब्द का भी इस्तेमाल किया. जब यह सीन सलमान खान को दिखाया गया, तो उन्होंने बिना किसी बातचीत के ज़ुबैर को शो से निकाल दिया. प्रियांक शर्मा
प्रियांक शर्मा
सिर्फ जुबैर खान ही नहीं, बल्कि प्रियांक शर्मा को भी शो के सीजन 11 में सलमान खान के गुस्से का सामना करना पड़ा था. गौरतलब है कि शो के पहले ही हफ्ते में प्रियांक की कंटेस्टेंट आकाश ददलानी से लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते सलमान खान ने उन्हें भी शो से निकाल दिया था.
प्रियंका जग्गा
गौरतलब है कि बिग बॉस एक नेशनल शो है और इसे परिवार वाले भी देखते हैं. इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए, जो भी कंटेस्टेंट लाइन क्रॉस करता है, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है. चलिए एक और कंटेस्टेंट प्रियंका जग्गा की बात करते हैं. प्रियंका शो के 10वें सीजन में आई थीं, लेकिन घर से बाहर होने के बाद उनके भाई ने बताया कि उनका मिसकैरेज हो गया था.
ओमजी महाराज
स्वामी ओम ने बिग बॉस सीजन 10 में एक कॉमनर कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी. एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस चोरी और आर्म्स एक्ट के एक केस में स्वामी ओमजी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए बिग बॉस के घर पहुंची थी. हालांकि, स्वामी ओम ने घर छोड़ने से मना कर दिया. बता दें कि स्वामी ओम को सलमान खान ने पेशाब करने की वजह से घर से निकाल दिया था.
एजाज खान
आखिर में, हम एजाज खान की बात करेंगे, जो बिग बॉस हल्ला बोल सीजन 1 में दिखे थे. इस शो को फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने होस्ट किया था. एजाज खान को इस सीजन से निकाल दिया गया था. अली के खिलाफ हुई हिंसा के बाद बिग बॉस ने अपने फैसले पर अफसोस जताया. एजाज को निकालते हुए बिग बॉस ने कहा कि उन्हें चैलेंजर के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बुलाया गया था, माहौल खराब करने के लिए नहीं.