Bigg Boss Controversy: सलमान खान के शो में नहीं चली मनमानी, इन 5 कंटेस्टेंट्स को भुगतना पड़ा खामियाजा; धक्के मार कर शो से किया बाहर

एजाज खान

आखिर में, हम एजाज खान की बात करेंगे, जो बिग बॉस हल्ला बोल सीजन 1 में दिखे थे. इस शो को फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने होस्ट किया था. एजाज खान को इस सीजन से निकाल दिया गया था. अली के खिलाफ हुई हिंसा के बाद बिग बॉस ने अपने फैसले पर अफसोस जताया. एजाज को निकालते हुए बिग बॉस ने कहा कि उन्हें चैलेंजर के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बुलाया गया था, माहौल खराब करने के लिए नहीं.