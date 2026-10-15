Bigg Boss Eviction: किसी ने फ्राइंग पैन से धोया तो कोई…, Nukul Dhull के अलावा ये कंटेस्टेंट भी हाथापाई पर उतरे;

Bigg Boss Eviction After Getting Physical: बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट नकुल ढुल और साथी हाउसमेट गुल्लू (कुशाल तंवर) के बीच मारपीट हुई और इसने एक बार फिर शो के सबसे सख्त नियमों में से एक पर रोशनी डाल दी है: मारपीट नहीं. इस झड़प ने नकुल के कथित तौर पर निकाले जाने के बारे में अटकलें लगाई हैं, जिससे फ्रेंचाइजी के कुछ सबसे धमाकेदार टकरावों की यादें ताज़ा हो गई हैं. गरमागरम बहस के दौरान फ्राइंग पैन इस्तेमाल होने से लेकर एक टास्क जिसमें एक कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखाया गया, नीचे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे साबित होता है कि गुस्सा करने पर आपको सिर्फ बहस से कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है.