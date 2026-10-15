Bigg Boss Eviction: किसी ने फ्राइंग पैन से धोया तो कोई…, Nukul Dhull के अलावा ये कंटेस्टेंट भी हाथापाई पर उतरे;
Bigg Boss Eviction After Getting Physical: बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट नकुल ढुल और साथी हाउसमेट गुल्लू (कुशाल तंवर) के बीच मारपीट हुई और इसने एक बार फिर शो के सबसे सख्त नियमों में से एक पर रोशनी डाल दी है: मारपीट नहीं. इस झड़प ने नकुल के कथित तौर पर निकाले जाने के बारे में अटकलें लगाई हैं, जिससे फ्रेंचाइजी के कुछ सबसे धमाकेदार टकरावों की यादें ताज़ा हो गई हैं. गरमागरम बहस के दौरान फ्राइंग पैन इस्तेमाल होने से लेकर एक टास्क जिसमें एक कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखाया गया, नीचे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे साबित होता है कि गुस्सा करने पर आपको सिर्फ बहस से कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है.
नकुल ढुल- बिग बॉस 20
नकुल ढुल की एंट्री का मकसद मौजूदा समीकरणों को हिला देना था, लेकिन उनकी मौजूदगी एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई. काज़ी तौकीर और स्काउट OP से जुड़ी एक अनबन शुरू हो गई और नकुल और साथी कंटेस्टेंट गुल्लू उर्फ कुशाल तंवर के बीच मारपीट हो गई. घर के अंदर तनाव बढ़ने पर दूसरे हाउसमेट उन्हें अलग करने के लिए दौड़े.
तहलका भाई- बिग बॉस 17
सनी आर्या, जिन्हें तहलका भाई के नाम से जाना जाता है, उनको दोस्त के प्रति वफ़ादारी की भारी कीमत चुकानी पड़ी. बिग बॉस 17 में उनका सफ़र अभिषेक कुमार के साथ मारपीट में शामिल होने के बाद खत्म हो गया.
मधुरिमा तुली- बिग बॉस 13
बिग बॉस 13 के दौरान मधुरिमा तुली और उनके पुराने पार्टनर विशाल आदित्य सिंह के बीच हुई झड़प जितनी यादगार बिग बॉस की कुछ ही लड़ाइयाँ रही हैं. पहले से ही उनके बिगड़े हुए रिश्ते में बार-बार बहस हो रही थी, जिसमें दोनों कंटेस्टेंट घर के अंदर अपने मतभेदों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे. बात तब और बिगड़ गई जब एक बहस के दौरान विशाल ने मधुरिमा पर पानी डाल दिया. जवाब में, मधुरिमा ने उन्हें कई बार फ्राइंग पैन से मारा.
अर्चना गौतम- बिग बॉस 16
अर्चना गौतम बिग बॉस 16 में तीखी बहस से अनजान नहीं थीं, लेकिन शिव ठाकरे के साथ उनकी बहस ने मामले को दूसरे लेवल पर पहुंचा दिया. घर में एक बहस के दौरान, दोनों कंटेस्टेंट के बीच अनबन हो गई. अर्चना ने शिव को थप्पड़ मारने की धमकी दी, इससे पहले कि लड़ाई हाथापाई में बदल जाए और अर्चना ने शिव की गर्दन पकड़ ली. इस झगड़े पर बिग बॉस ने तुरंत जवाब दिया, और उन्हें मारपीट के नियमों को तोड़ने के लिए घर से निकाल दिया.
ज़ीशान खान- बिग बॉस OTT सीज़न 1
बिग बॉस OTT पर ज़ीशान खान का सफ़र अगले बॉस मैन और बॉस लेडी को चुनने के एक टास्क के दौरान अचानक खत्म हो गया, जब प्रतीक सहजपाल के साथ टकराव हाथापाई में बदल गया. इस टास्क ने कंटेस्टेंट्स को सीधे मुकाबले में डाल दिया और जल्द ही ज़ीशान और प्रतीक के बीच तनाव बढ़ गया, ज़ीशान ने लड़ाई के दौरान प्रतीक को धक्का दिया और उनके बीच बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल गई. जैसे-जैसे यह बढ़ता गया, दूसरे कंटेस्टेंट्स ने इसे रोकने की कोशिश की.
कुशाल टंडन - बिग बॉस 7
बिग बॉस 7 में कुशाल टंडन के सफ़र में ड्रामा तब बदल गया जब को-कंटेस्टेंट वीजे एंडी के साथ टकराव हाथापाई में बदल गया. खबर है कि बहस तब शुरू हुई जब एंडी ने गौहर खान के बारे में कमेंट किया, जिनके साथ कुशाल का घर के अंदर करीबी रिश्ता था.