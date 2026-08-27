Bigg Boss Biggest Fight: बाबा ने लड़की पर फेका पेशाब, पूरे बदन पर लगा दी थी लाल चटनी,  Bigg Boss की वो फाइट; जिसे नहीं भूल सकते आप

Bigg Boss Biggest Fight: बाबा ने लड़की पर फेका पेशाब, पूरे बदन पर लगा दी थी लाल चटनी, Bigg Boss की वो फाइट; जिसे नहीं भूल सकते आप
Bigg Boss Biggest Fight: बिग बॉस सीजन 20 आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. वहीं इस सीज़न में कौन-कौन से कंटेस्टेंट आने वाले हैं ये देखने के लिए हर कोई बेताब है. लेकिन उससे पहले, आइए घर में हुए उन बड़े विवादों पर नज़र डालते हैं जो वायरल हुए और जिनकी वजह से Bigg Boss ज़बरदस्त झगड़ों के लिए चर्चा में रहा.
यह शो हमेशा से ड्रामा, ज़बरदस्त बहस और तीखी बातचीत के लिए जाना जाता रहा है. पिछले कुछ सालों में, डॉली बिंद्रा और श्वेता तिवारी, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज़ के बीच हुई मशहूर लड़ाइयों और ऐसे ही कई तीखे पलों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. आइए उन ज़बरदस्त झगड़ों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने पूरे सीज़न को यादगार बना दिया.
पूजा मिश्रा और सोनाली नागरानी
बिग बॉस के सीज़न 5 में, पूजा मिश्रा और सोनाली नागरानी के बीच एक छोटी सी बात पर ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था. यह घटना तब शुरू हुई जब सोनाली और मनदीप ने पूजा से कहा कि किचन में फ़र्श साफ़ करने के बाद वाइपर को उसकी जगह पर रख दे. इस बात पर पूजा इतनी भड़क गईं कि उन्होंने वाइपर तोड़ दिया, डस्टबिन को लात मारी और फिर सोनाली की तरफ़ वाइपर तान दिया. जवाब में सोनाली ने कहा, "क्या तुम मुझे मारोगी? तब पूजा ने कहा, 'क्या तुम मार खाना चाहती हो?'
डॉली बिंद्रा और श्वेता तिवारी
यह बहस किचन के कामों को लेकर शुरू हुई थी, जिसमें डॉली बिंद्रा ने श्वेता के एक्स-हसबैंड राजा चौधरी की पर्सनल ज़िंदगी का ज़िक्र किया. इस झगड़े ने श्वेता को बुरी तरह तोड़ दिया, जबकि घर के बाकी सदस्यों और कैप्टन मनोज तिवारी ने डॉली की बदतमीज़ी और गाली-गलौज वाले व्यवहार के कारण उनका बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया.
कुशल टंडन बनाम वीजे एंडी
जब घर के सभी सदस्य एक लग्ज़री टास्क में पूरी कोशिश कर रहे थे, तब वीजे एंडी ने कुछ बहुत बुरा कहा और गौहर खान के लॉन्जरी (अंडरगारमेंट्स) के साथ गलत व्यवहार किया. इससे कुशल टंडन भड़क गए, जो उस सीज़न में गौहर खान के बॉयफ्रेंड थे. झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुशल ने एंडी पर शारीरिक हमला कर दिया और उन्हें मारने और गला दबाने की कोशिश की.
ओम ने बानी जे पर अपना पेशाब फेंका
एक घटना जो सच में बहुत अजीब थी, वो थी कंटेस्टेंट स्वामी ओम का दूसरे कंटेस्टेंट्स पर अपना पेशाब फेंकना. खुद को भगवान बताने वाले ये बाबा इस सीज़न के सबसे विवादित कंटेस्टेंट में से एक थे. कैप्टेंसी टास्क के दौरान, उन्होंने एक कटोरे में अपना पेशाब इकट्ठा किया और उसे कंटेस्टेंट बानी जे और रोहन मेहरा पर फेंक दिया.
विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली
एक्स-कपल विशाल और मधुरिमा के बीच सबसे हिंसक झगड़ा तब हुआ जब फालतू की बातें शुरू हुईं. एक तीखी बहस के दौरान, मधुरिमा ने विशाल को "बहनजी" कहना शुरू कर दिया. जवाब में, विशाल ने उन्हें रोकने के लिए उन पर पानी फेंका, लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब मधुरिमा ने किचन में उन पर फ्राइंग पैन से हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें शो से बाहर निकाल दिया गया.
सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज़
दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई जब आसिम ने सिद्धार्थ पर धोखा देने का आरोप लगाया. इसके बाद दोनों के बीच मारपीट और तीखी बहस हुई; सिद्धार्थ ने आसिम को धक्का दिया और बदले में आसिम ने उन्हें बुरा-भला कहना शुरू कर दिया. लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सिद्धार्थ चिल्लाए, "मुझे धक्का मत दो!" आसिम ने जवाब दिया, 'शुरुआत तुमने की थी!'