Bigg Boss Biggest Fight: बाबा ने लड़की पर फेका पेशाब, पूरे बदन पर लगा दी थी लाल चटनी, Bigg Boss की वो फाइट; जिसे नहीं भूल सकते आप

Bigg Boss Biggest Fight: बिग बॉस सीजन 20 आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. वहीं इस सीज़न में कौन-कौन से कंटेस्टेंट आने वाले हैं ये देखने के लिए हर कोई बेताब है. लेकिन उससे पहले, आइए घर में हुए उन बड़े विवादों पर नज़र डालते हैं जो वायरल हुए और जिनकी वजह से Bigg Boss ज़बरदस्त झगड़ों के लिए चर्चा में रहा.

यह शो हमेशा से ड्रामा, ज़बरदस्त बहस और तीखी बातचीत के लिए जाना जाता रहा है. पिछले कुछ सालों में, डॉली बिंद्रा और श्वेता तिवारी, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज़ के बीच हुई मशहूर लड़ाइयों और ऐसे ही कई तीखे पलों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. आइए उन ज़बरदस्त झगड़ों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने पूरे सीज़न को यादगार बना दिया.