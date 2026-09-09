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Bigg Boss Beauties: हुस्न से लेकर अदाएं भी लाजवाब! बिग बॉस की वो हसीनाएं; जिन्होंने घर से बाहर निकलते ही बढ़ा दी इंडस्ट्री की गर्मी

Bigg Boss Beauties: बिग बॉस 20 होस्ट सलमान खान और सत्रह कंटेस्टेंट की लाइन-अप के साथ प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है. हर साल कई कंटेस्टेंट दर्शकों का दिल जीत लेते हैं. कुछ ट्रॉफी नहीं जीतते लेकिन बहुत फेमस और सफल हो जाते हैं. इस लिस्ट में हिना खान, सनी लियोनी, नोरा फतेही और भी बहुत कुछ शामिल हैं. यहां कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने साबित किया कि फेम गेम जीतने के लिए आपको बिग बॉस जीतने की ज़रूरत नहीं है.


By: Heena Khan | Published: September 9, 2026 1:21:04 PM IST

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नोरा फतेही

नोरा फतेही बिग बॉस 9 की कंटेस्टेंट थीं और घर में उनका समय काफी कम था. हालांकि, इस शो ने उन्हें ज़्यादा भारतीय दर्शकों से मिलवाने में मदद की. बाद में उन्होंने खुद को बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर डांसर और परफॉर्मर में से एक के रूप में स्थापित किया. दिलबर, ओ साकी ओ साकी और गर्मी जैसे गानों ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.

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सनी लियोनी

सनी लियोनी बिग बॉस 5 में वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आईं और जल्द ही सीज़न के सबसे चर्चित चेहरों में से एक बन गईं. हालांकि वह शो नहीं जीतीं, लेकिन उनके आने से उन्हें इंडिया में काफी पहचान मिली. इसके तुरंत बाद, उन्होंने जिस्म 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया. वह आखिरकार बिग बॉस फ्रैंचाइज़ी से जुड़े सबसे जाने-पहचाने नामों में से एक बन गईं.

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शहनाज गिल

शहनाज गिल ट्रॉफी न जीतने के बावजूद बिग बॉस की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ में से एक बन गईं. वह बिग बॉस 13 में तीसरे नंबर पर रहीं, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला ने सीज़न जीता. उनकी मज़ेदार पर्सनैलिटी, मासूमियत और इमोशनल जर्नी ने उन्हें दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर बना दिया. शो के बाद, शहनाज़ फिल्मों, म्यूज़िक और टेलीविज़न में सक्सेसफुली आगे बढ़ीं. उन्होंने किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में डेब्यू किया.

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हिना खान

हिना खान पहले से ही एक पॉपुलर टेलीविज़न एक्ट्रेस बनने के बाद बिग बॉस 11 में आईं. वह फर्स्ट रनर-अप रहीं, और शिल्पा शिंदे ने सीज़न जीता. ट्रॉफी से चूकने के बावजूद, हिना इस सीज़न की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक रहीं. बिग बॉस के बाद, उन्होंने फिल्मों, वेब शो, म्यूज़िक वीडियो और इंटरनेशनल अपीयरेंस में अपना करियर बढ़ाया, साथ ही एक बड़ी फैशन और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी बनीं.

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फरहाना भट्ट

फरहाना भट्ट भी एक ऐसा नाम बन गईं जिन्हें दर्शक उनके रियलिटी टेलीविज़न अपीयरेंस के बाद भी फॉलो करते रहे. हालांकि उन्होंने बिग बॉस ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उनके इस काम ने टेलीविज़न दर्शकों के बीच उनकी विज़िबिलिटी बढ़ाने में मदद की. बाद में वह खतरों के खिलाड़ी 15 में दिखाई दीं और एक बड़े रियलिटी प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनैलिटी और स्किल्स से दिल जीत रही हैं.

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रश्मि देसाई

रश्मि देसाई बिग बॉस 13 की सबसे मज़बूत कंटेस्टेंट में से एक थीं और तीसरी रनर-अप रहीं. रियलिटी शो में अपने काम से रश्मि को एक और लेवल की पॉपुलैरिटी मिली. घर के अंदर उनके सफ़र ने उन्हें लाइमलाइट में बनाए रखा, और उन्होंने बिग बॉस के बाद टेलीविज़न, म्यूज़िक वीडियो और कई दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना जारी रखा.

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