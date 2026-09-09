Bigg Boss Beauties: हुस्न से लेकर अदाएं भी लाजवाब! बिग बॉस की वो हसीनाएं; जिन्होंने घर से बाहर निकलते ही बढ़ा दी इंडस्ट्री की गर्मी

Bigg Boss Beauties: बिग बॉस 20 होस्ट सलमान खान और सत्रह कंटेस्टेंट की लाइन-अप के साथ प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है. हर साल कई कंटेस्टेंट दर्शकों का दिल जीत लेते हैं. कुछ ट्रॉफी नहीं जीतते लेकिन बहुत फेमस और सफल हो जाते हैं. इस लिस्ट में हिना खान, सनी लियोनी, नोरा फतेही और भी बहुत कुछ शामिल हैं. यहां कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने साबित किया कि फेम गेम जीतने के लिए आपको बिग बॉस जीतने की ज़रूरत नहीं है.